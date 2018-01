Forças Armadas realizam no sábado a II edição da “Corrida Massiva”

Cidade da Praia, 04 Jan. (Inforpress) – A II edição da “Corrida Massiva das Forças Armadas” realiza-se este sábado, 06, com partida no Largo da Quebra Canela e tem como grande atracção a prova rainha dos 10 quilómetros que envolve os melhores fundistas residentes.

Com concentração marcada para as 08:00 e partida para as 09:00, a prova já tem inscrição aberta no Comando do Pessoal das Forças Armadas, no edifício do Estado Maior das Forças Armadas, na Várzea até ao início da tarde de sexta-feira e vai ser disputada nas categorias de sénior, veteranos e paralímpicos, em masculino e feminino.

De acordo com um comunicado do Centro de Informação e Relações Públicas das Forças Armadas, esta II edição da Corrida Massiva das Forças Armadas 10 km insere-se no âmbito da comemoração do Dia das Forças Armadas, que se celebra anualmente a 15 de Janeiro e realiza-se a nível nacional, em todos os Comandos das Forças Armadas.

Instituída em 2017 com o propósito de assinalar o 50º aniversário das Forças Armadas, a prova dos 10 quilómetros fora conquistada pelos fundistas Adilson Spencer (masculino) e Edena Lima (feminino).

A II edição da “Corrida Massiva das Forças Armadas” surge uma semana após as provas de São Silvestre da Praia e São Vicente de 2017 e vai acontecer precisamente uma semana antes da Corrida da Liberdade, que terá como ponto alto a prova da Meia Maratona (21 quilómetros).

Para a Corrida da Liberdade, promovida pela Câmara Municipal da Praia, a organização conta com o concurso dos melhores atletas residentes e da diáspora, cujo vencedor terá um prémio monetário de 160 mil escudos, e uma participação massiva projectada para 10 mil participantes.

SR/ZS

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...