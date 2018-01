Forças Armadas estão num momento de viragem onde é primordial traçar um caminho seguro – Chefe do Estado-Maior

Espargos, 15 Jan (Inforpress) – O Chefe de Estado-Maior, Anildo Morais, afirmou hoje, na ilha do Sal, que as Forças Armadas se encontram num momento de viragem onde “é primordial” que se trace um caminho seguro, mas ousado.

O major-general Anildo Morais fez essas considerações na cerimónia das festividades do 51º aniversário das Forças Armadas, que este ano teve outra vez palco a via pública, à frente do emblemático Hotel Atlântico, nos Espargos, presidida pelo ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministro e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire.

Para Anildo Morais, a data deve constituir uma ocasião festiva, mas também de reflexão do que são as Forças Armadas de Cabo Verde e do caminho que as mesmas devem seguir na persecução do seu “múnus legal e constitucional”.

“Neste sentido, devemos reconhecer que as Forças Armadas se encontram num momento de viragem onde é primordial que se trace um caminho seguro, mas ousado, dotando as mesmas das condições necessárias para o engrandecimento da instituição e do país”, defendeu.

Apontou, que para conseguir tais objectivos estão a decorrer estudos onde é “indispensável” a participação de todos os militares e a auscultação dos mesmos para que se possa dotar as Forças Armadas, dos melhores instrumentos para a sua gestão e dos melhores mecanismos para uma maior operacionalidade das mesmas.

Aguardando com alguma ansiedade a revisão dos estatutos dos militares visando dar maior dignidade à carreira militar, com melhores condições e estrutura de carreira, salário, de vida e trabalho, Anildo Morais, disse congratular-se, entretanto, com os “sinais positivos” que vêm sendo dados pelo Governo no sentido de melhor equipar as Forças Armadas e de materializar as condições necessárias para que estas estejam motivadas, instruídas e operacionais, estando assim capazes para actuar a qualquer momento e cenário em todos os recantos do país.

“Nesta data de hoje, 15 de Janeiro de 2018, quero deixar um viva às Forças Armadas de Cabo Verde e que essa data sirva de comemoração, mas também de memória daqueles que permitiram que hoje estivéssemos a celebrar esta efeméride”, finalizou.

Estas cerimónias ficam concluídas com um almoço oferecido pelo Comandante desta Região Militar, Benvindo Miranda.

A primeira parte do programa em celebração a estes 51 anos de existência das Forças Armadas, a população que foi ao largo do Hotel Atlântico pôde ouvir e entoar o Hino Nacional, presenciar as Honras Militares e à condecoração de alguns militares com medalha de comportamento exemplar.

Assistiram também a várias demonstrações, nomeadamente do bloco automatizado, tathoo e defesa pessoal.

SC/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...