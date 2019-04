Fogo/Santa Catarina: Câmara consigna obra do miradouro de Maria da Cruz à empresa Barbosa Construções

São Filipe, 22 Abr (Inforpress) – A Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo consignou hoje a obra da construção do miradouro de Maria da Cruz à empresa Barbosa Construções, seleccionada através de concurso público de entre quatro empresas concorrentes.

A construção do miradouro de Maria da Cruz, financiado pelo Fundo do Turismo, segundo o autarca de Santa Catarina, Alberto Nunes, inicia-se terça-feira, 23, deve ficar concluído dentro de quatro meses e vai custar cerca de cinco mil contos.

O miradouro, que terá uma sala multimédia, um quiosque e esplanada com vista para o litoral, enquadra-se na política de desenvolvimento da zona do litoral como mais um pólo de desenvolvimento turístico e da implementação do projecto “Volcano City”, que vai ocupar toda a orla marítima de Santa Catarina, desde Alcatraz até Bombardeiro, com cerca de três quilómetros de extensão.

A construção do miradouro, segundo o autarca, enquadra-se na “visão clara” que se tem do sector do turismo para o município de Santa Catarina, criando alternativa a Chã das Caldeiras.

Em relação à reabilitação da estrada que liga Cova Figueira a Casinha, no litoral, passando também para Maria da Cruz e Domingos Lobo, Alberto Nunes disse que foram convidadas três empresas, mas que uma desistiu e outra não apresentou a documentação necessária, indicando que a empresa seleccionada pelo júri não dispõe de alvará que lhe permite a construção de estrada.

Neste sentido, explicou, ou a empresa terá de alterar o seu alvará de modo a que a câmara possa adjudicar a obra ou então a autarquia vai avançar com lançamento de novo concurso.

Observou que ainda esta semana a situação será definida para que o projecto da reabilitação deste troço de estrada que liga a cidade de Cova Figueira a Casinha, no litoral, financiado pelo Fundo do Turismo, seja executado o mais rápido possível.

Na vertente saneamento do meio, o autarca avançou que o camião apropriado para a recolha de lixo, com capacidade para 10 metros cúbicos, superior ao existente no município, encomendado através de um concurso público, já se encontra na Cidade da Praia e deverá chegar à ilha do Fogo ainda esta semana.

Após a chegada, prosseguiu Nunes, a outra viatura passará por uma fase de reparação/manutenção para que a autarquia fique com duas viaturas e, assim, “melhorar o processo” de recolha de lixo em todas as localidades, já que juntamente com a viatura chega também um conjunto de contentores e papeletas.

Além da viatura de recolha de lixo, a autarquia adquiriu mais três viaturas, duas das quais chegam esta segunda-feira à ilha, e a outra, um hiace, para transporte de funcionários e de alunos das localidades onde os proprietários têm dificuldades em chegar.

JR/AA

Inforpress/Fim