Fogo: Quatro ciclistas participam na prova marcada pela ausência de concorrentes do município de São Filipe

São Filipe, 22 Abr (Inforpress) – Aprova de ciclismo das festividades do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe contou este ano com a participação de quatro ciclistas e nenhum deles em representação do município.

A prova, realizada no percurso Campanas de Baixo -São Filipe, numa distância de cerca de 25 quilómetros, contou com a participação de dois ciclistas vindos da ilha de Santiago (Praia) e outros tantos em representação do município de Santa Catarina do Fogo (Fonte Aleixo –sul) e foi ganha por António Gonçalves, ciclista da localidade de Fonte Aleixo Sul, no município de Santa Catarina, com largos minutos de avanço sobre o segundo classificado.

António Gonçalves, vencedor da prova, inscreveu-se assim o seu nome na lista dos vencedores das provas, a seguir ao ciclista Amílcar Frederico, da ilha de Santiago (São Domingos), no ano passado, e de Yuram Michel, de S.Vicente, vencedor em 2017.

Ele que já participou várias vezes e classificando em terceiro e segundo lugares, este último no ano passado, reconheceu que está a crescer e que a viória é fruto do trabalho e do treino realizado ao longo dos tempos, tendo o seu ponto forte as subidas e foi precisamente na principal subida do percurso que deixou para trás os demais participantes.

Na segunda posição classificou-se Carlos Alberto Mendes, da ilha de Santiago (Praia), que participou pela primeira vez na prova de ciclismo de São Filipe. Disse que objectivo era conhecer a ilha e participar também, reconhecendo que o vencedor foi mais forte a subir, afirmando que ele tem um grande potencial e que as autoridades locais devem apoia-lo nesta modalidade para poder participar noutras provas a nível nacional.

Esta é a primeira vez que a prova contou com menos de cinco ciclistas, menos quatro que no ano passado, em que participou um total de nove ciclistas, das ilhas do Fogo, Brava, Santiago e Nicolau.

A pouca divulgação da prova é tida como uma das razões para a fraca participação de ciclistas na prova, assim como aconteceu na prova de atletismo, masculino e feminino, realizada domingo, que contou com um total de nove participantes, sendo apenas uma na categoria feminina.

Classificação final, primeiro lugar António Gonçalves, de Fonte Aleixo – sul (Santa Catarina); segundo classificado, Carlos Alberto Mendes, da Cidade da Praia (Santiago); terceiro classificado, Mário Cesar Pires, Cidade da Praia, e quarto, Nilton Fernandes Pires, de Fonte Aleixo-sul (Santa Catarina).

Neste momento, decorre o torneio de futebol feminino e o final da taça de São Filipe em basquetebol.

Já para terça-feira, 23 de Abril, estão programados a final da taça de andebol e o lançamento do livro “conservação do património construído”, do arquitecto Manuel Spencer Lopes dos Santos, sendo que no período de manhã, um grupo de alunos da escola secundária Pedro Verona Pires, de Ponta Verde, efectua uma visita à Casa das Bandeiras, com passagem pelo “Museu das Bandeiras”, assim como a Igreja Matriz, museu municipal e Casa da Memoria para conhecimento de aspectos relacionados com as bandeiras da ilha do Fogo de uma forma geral, e de vários aspectos culturais da ilha.

