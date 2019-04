Fogo: Prémios para provas de hipismo rondam um milhão e meio de escudos – autarquia

São Filipe, 24 Abr (Inforpress) – O valor dos prémios para as provas de hipismo, de cavalos de terra e de puro-sangue, ronda um milhão e quatrocentos mil escudos sem contar, com o prémio de participação e dos troféus aos seis primeiros classificados.

O vereador da Cultura da Câmara Municipal de São Filipe, Caetano Rodrigues, disse a Inforpress que para a prova de hipismo para cavalos de puro-sangue, o valor global dos prémios monetários é de um milhão de escudos.

Na distribuição para os vencedores, 250 mil escudos destinam-se ao primeiro prémio, 200 para o segundo, 180 para o terceiro, 150 para o quarto, 120 para o quinto e 100 mil para o sexto classificado, para além das taças e prémios de participação dos cavalos não premiados, de 10 mil escudos.

Para a prova de cavalos de puro-sangue, até o final de terça-feira, 23, data limite para as inscrições, um total de 12 cavalos, sendo a maioria (dez) da ilha do Fogo, um da ilha do Sal e outro de São Vicente.

Dos cavalos da ilha do Fogo, quatro são do proprietário Raul Fernandes, também conhecido como Raul Bob, nomeadamente Armando Cunha, Preto, Anak e Rolex, dois de Salomão Amado (Criston e Furacão), dois do proprietário Lelé (Zaffa e Dom Pablo), um de António Lopes (Lura) e um de Arlindo Lopes (Tripolia).

Da Ilha do Sal veio o cavalo Invasor, do proprietário Maruca, e de São Vicente Airley, do proprietário Cuba Neves.

Com relação à prova de cavalos de terra que se realizada na sexta-feira, 26, estão inscritos seis cavalos, nomeadamente Ciclone, da ilha de Santo Antão, Nero, da ilha do Sal, e Philadelphia, CR7, Vulcão e Eva (CVMóvel), da ilha do Fogo, sendo que os prémios são de 100, 80, 60, 50, 40 e 30 mil escudos, respectivamente, para os seis primeiros classificados.

A primeira fase da corrida de cavalos puro-sangue acontece no sábado, 27, e os seis melhores classificados ficam apurados para a fase final que acontece na segunda-feira, 29.

A comissão de corrida de cavalos esteve reunida no final do dia de terça-feira para “aprimorar alguns aspectos” que no entender da organização devem ser corrigidas e melhoradas para dar “mais brilho à prova”.

Trata-se, com efeito, da actividade das festas do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe que movimenta maior número de pessoas, com destaque para crianças e adolescentes.

O programa das festividades continua a ser cumprido e hoje inicia-se o torneio dos veteranos, em futebol, sendo que a realização da gala “Fogo Azul” com um conjunto de artistas da ilha que consta do programa para esta quarta-feira deverá ser adiada para sexta-feira, 27.

A Casa das Bandeiras, por seu lado, recebe hoje e quinta-feira, 25, as crianças dos diferentes jardins-de-infância existentes na cidade e nos bairros periféricos.

JR/AA

Inforpress/Fim