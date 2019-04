Fogo: Organização do concurso miss São Filipe 2019 associa evento à sensibilização sobre cancro

São Filipe, 25 Abr (Inforpress) – A organização do concurso de beleza miss São Filipe 2019 associa o evento à sensibilização das pessoas para a luta contra o câncer, actividade enquadrada nas festividades do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe.

Assim, no decorrer do concurso, que se realiza hoje, na Praça do Presidio, principal palco das actividades culturais do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe, técnicos de saúde vão transmitir algumas mensagens no sentido de sensibilizar as pessoas para esta causa.

O director do hospital regional “São Francisco de Assis”, Evandro Monteiro vai participar nesta actividade juntamente com um obstetra do referido estabelecimento hospitalar, devendo esta especialista passar mensagem sobre o câncer do colo uterino e o director do hospital sobre os casos mais importantes, nomeadamente câncer digestiva, prostático e de mama.

A situação desta doença continua sendo preocupante a nível nacional e dados estatísticos, segundo Evandro Monteiro, apontam para média de uma morte por câncer diagnosticado/dia em Cabo Verde, mas lembra que há situações sem diagnósticos de pessoas que morrem desta doença.

A organização do evento pretende igualmente convidar uma ou duas pessoas que superaram a doença para compartilhar as suas experiências, sensibilização assim as pessoas a procurarem tratamento o quanto antes.

O concurso de miss São Filipe 2019 conta com um total de 12 candidatas com idade compreendida entre os 16 e 23 anos, das quais a grande maioria é proveniente dos bairros da parte alta da cidade de São Filipe.

Pela primeira vez o concurso conta com a participação de uma candidata estrangeira, uma brasileira que está a residir na cidade de São Filipe, segundo a organização do concurso de beleza, miss São Filipe.

A organização promete iniciar o desfile às 22:00 horas como está programado para evitar o seu prolongamento para além das 02:00 horas de sexta-feira como acontecia em anos anteriores.

Em termos de prémios serão atribuídos montantes financeiros de 50 mil escudos para miss São Filipe, 40 mil para a primeira-dama, 30 mil para a segunda dama, 20 mil para miss simpatia e 10 mil para miss fotogenia.

Mas além dos prémios monetários existem outros prémios como uma passagem aérea São Filipe/Praia/São Filipe, um dia de beleza na Zaya e um dia de estadia na Zebra Travel (miss), a Equivalenza disponibiliza um brinde para todas as candidatas, a Óptica da Praia fornece três óculos de sol para miss, primeira e segunda damas, Prodente oferece tratamento dentário a miss simpatia e LG um televisor, além de outros.

Para hoje, além do concurso miss São Filipe do programa da Câmara Municipal consta a realização da regata entre o porto de Vale dos Cavaleiros e a praia de Fonte Bila, torneio dos veteranos, enquanto a Casa das Bandeiras dará continuidade a encontros com crianças dos jardins-de-infância de São Filipe e arredores, iniciado quarta-feira com a recepção de crianças dos jardins Capelinha, Primeiros Passos e Passarinho de Pena Azul, e para esta quinta-feira recebe as dos jardins Flores de São Filipe, Cruz Vermelha, Denise e Santa Clara.

