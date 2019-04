Fogo: Kueny Miranda vence prova de atletismo das festas do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe

São Filipe, 21 Abr (Inforpress) – O atleta dos Mosteiros Kueny Miranda venceu hoje, pela segunda vez consecutiva, a prova de atletismo masculino, enquadrado nas festividades do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe.

A prova contou este ano com a participação de oito atletas, mais três do que no ano passado, sendo três da ilha Brava, um dos Mosteiros e os demais do município de São Filipe, e, à semelhança do ano passado, o atleta da Brava, Rúben Monteiro, classificou-se na segunda posição e o seu companheiro Walter de Barros, no terceiro lugar.

Kueny Miranda fez o percurso Alto de Aguadinha/Almada/Aguadinha/Aeródromo/Congresso e Alto de Aguadinha no tempo de 42 minutos e 03 segundos, menos quatro segundos que o segundo classificado.

O melhor atleta de São Filipe foi Hélder de Pina”, que se classificou em quarto lugar e com largos minutos em relação ao primeiro classificado, mas mesmo assim foi recebido por um grande número de apoiantes, já que este é a melhor classificação de sempre do atleta nas provas realizadas em São Filipe.

Outro atleta de São Filipe que à partida se figurava como favorito, Jailson Ribeiro, desistiu devido a lesão, assim como o atleta da Brava Keven Patrick.

A nível feminino, a prova contou apenas com a participação de uma atleta da ilha Brava, Anica Gonçalves de Pina, que no final disse que correr sozinha “é desmotivante”, mas disse que esperava encontrar outras participantes para que a prova fosse competitiva.

“Espero que nas próximas provas realizadas na ilha do Fogo venham a contar com atletas da ilha”, concretizou.

Tanto Kueny Miranda como Rubem Monteiro criticaram o horário da realização da prova, num período com “muito sol”, esperando que no próximo ano a organização volte a programar a prova para o final do dia, como nos anos anteriores, para facilitar os próprios atletas.

O atleta dos Mosteiros disse que não foi fácil vencer tendo em conta o horário, mas que mesmo assim deu o seu melhor, mostrando assim satisfeito com o primeiro lugar obtido, ele que é o melhor atleta da ilha do Fogo na actualidade.

O atleta da Brava Rubem Monteiro, por seu lado, salientou que ainda não foi desta que conseguiu ultrapassar o adversário do Fogo, que está, segundo o mesmo, “bem preparado”, mas prometeu trabalhar para no próximo ano regressar com o objectivo de vencer.

No âmbito do desporto, o programa das festividades Dia do Município e da Bandeira de São Filipe prevê para segunda-feira, 22, a realização das provas de ciclismo, futebol feminino e final da taça de São Filipe, em basquetebol.

JR/AA

Inforpress/Fim