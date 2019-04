Fogo: IPDD celebra protocolo com Paróquia para reactivar Escola Materna e ministrar formação

São Filipe, 25 Abr (Inforpress) – A Sociedade de Gestão para o Desenvolvimento (SGD), entidade instituidora do Instituto Politécnico Democracia e Desenvolvimento (IPDD) celebrou um protocolo de gestão e cooperação com a Paróquia para reactivação da Escola Materna, como centro educativo “inovador e único”.

O protocolo, que define um sistema de colaboração entre o instituto e a Paróquia da Nossa Senhora da Conceição, visa segundo Nilton Paiva, reactivar este espaço que foi objecto de uma profunda reabilitação e remodelação, sendo que a Paroquia entra com a infraestrutura reabilitada e o alvará para ministrar ensino secundário (liceu Pastoral João Paulo II) cujas actividades educativas estavam suspensas há mais de cinco anos.

Por sua vez, a SGD entra com a gestão académica, logística, financeira, equipamentos e mais três alvarás do seu grupo, nomeadamente de ensino superior politécnico (IPDD), formação profissional (DNA Praia) e incubação de negócios (DNA Praia), e enquadrado nessa visão, o projecto consistirá num Centro Educativo “multinível e único no país”, alicerçado na tradição católica de ensino e na vasta e alta experiência dos parceiros do IPDD, como o Instituto de Emprego e Formação, (IEP), a Universidade Católica Portuguesa e a AESE Business School.

Em entrevista a Inforpress o responsável do IPDD, Nilton Paiva, disse que a formação será a actividade principal do centro, mas pretende-se oferecer alguns serviços complementares que possam ajudar à rentabilização do espaço e a sustentabilidade do projecto, tais como parking privado, restauração, residência estudantil e cedência de espaços para eventos.

Os cursos, explica, cobrem as áreas da gestão de negócios, empreendedorismo, tecnologias, governança, turismo e agro negócios e dentro dessas áreas, poderá haver várias modalidades em função das necessidades, nomeadamente de curta duração, programas avançados, graduação e pós-graduações.

Com relação aos programas de graduação, por determinação do Ministério da Educação, devem começar no ano lectivo 2019/20, mas os outros programas, como os de curta duração, programas avançados e seminários, as actividades devem iniciar a partir do próximo mês de Maio, estando o IPDD a trabalhar na criação das condições logísticas disponíveis, e uma pequena equipa inicial de gestão, que permitem começar já para depois evoluir para uma capacidade superior.

“Os próximos passos é executar e fazer acontecer. Já estamos a desenhar e a seleccionar ofertas, a recrutar colaboradores e a trabalhar na divulgação, e no próximo dia 04 de Maio, haverá em São Filipe (Escola Materna) uma sessão de apresentação de ofertas formativas com presença de um dos professores da área do empreendedorismo”, disse Nilton Paiva, observando que sistema de funcionamento e sinergias será também original e permitira contar não só com recursos do Fogo, mas recursos humanos e parceiros da Praia e do Mundo.

Questionado se o projecto não constitui um risco, este disse que em empreendedorismo e gestão há sempre riscos quando transita da visão para a acção concreta, mas o trabalho do PDD como promotores e gestores é estudar bem o contexto, reunir colaboradores de qualidade, parceiros dinâmicos, ter um bom plano, boa capacidade de gestão, de forma a gerir os riscos e, se possível, os superar e prosperar o projeto.

Para a implementação do projecto, o IPDD conta com o carisma e o know-how dos seus parceiros que estão em tudo o que fazem, sendo que na lista dos parceiros destacou a Paroquia da Nossa Senhora da Conceição, que é o principal parceiro e proprietário do imóvel, a rede de parceiros académicos, bancários e prestadores de serviços.

Contudo, o Instituto está aberto à participação do sector publico e parcerias público-privado com as diversas entidades municipais e governamentais responsáveis por promover a educação, a formação profissional, o empreendedorismo e o desenvolvimento regional e local.

