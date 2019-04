Fogo: Grupo de jovens da ilha será festeiro da bandeira de São Filipe para 2020 

São Filipe, 21 Abr (Inforpress) – Um grupo de jovens da ilha do Fogo, residentes na Praia e Estados Unidos da América, manifestaram o desejo de “tomar” a bandeira de São Filipe para festejar no ano de 2020.

Sem indicar os nomes dos integrantes do grupo, Henrique Pires, administrador da Casa das Bandeiras, disse que o grupo será representado no acto de passagem da bandeira do festeiro deste ano, a própria Casa das Bandeiras, para o festeiro do próximo ano, por um dos jovens, que inclusive nasceu nos Estados Unidos da América mas que vive actualmente na Cidade da Praia onde exerce a sua actividade profissional.

Com relação à edição deste ano das tradicionais festas da bandeira de São Filipe, Henrique Pires indica que estão a ultimar os preparativos para que a mesma venha a ter a dimensão e grandeza que a caracteriza nos últimos anos, observando que se espera maior número de pessoas, pois são elas que tornam as festas grande.

A programação da Casa das Bandeiras inicia-se no dia 23 de Abril com a visita dos alunos da escola secundária Pedro Verona Pires, de Ponta Verde, à Casa das Bandeiras, seguido de uma deslocação à igreja matriz para conversa com o pároco sobre as festas da bandeira e conhecer um pouco do seu historial, passando depois pelo museu municipal e a Casa da Memória.

No segundo período do dia 23 está programado o lançamento do livro “conservação do património construído – manual das boas práticas” da autoria do arquitecto Manuel Spencer Lopes dos Santos.

A visita das crianças dos jardins infantis da cidade de São Filipe às instalações da Casa das Bandeiras, visita a centros de idosos, participação na feira de saúde a ser promovida pela Cruz Vermelha de Cabo Verde, excursão ao santuário de Nossa Senhora do Socorro, consulta médica aos colaboradores da Casa das Bandeiras são algumas actividades programadas para além do ritual da bandeira que se inicia no dia 27 com o pilão para a preparação do milho para o tradicional almoço, matança, missa e procissão, cavalhadas e passagem da bandeira.

Já o programa da Câmara Municipal de São Filipe teve o seu início no passado dia 19 com a realização da fase final dos jogos de mesa, seguindo hoje, domingo, com a realização da prova de atletismo (resistência), assim como a entrega da rua no bairro de Columbia e inauguração da praça pedonal “Papá Tóta”, no bairro de Fonte Aleixo.

