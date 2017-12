Cidade da Praia, 30 Dez (Inforpress) – A criação de soluções de financiamento para as pequenas, médias e grandes empresas constitui um dos desafios da Bolsa de Valores de Cabo Verde (BCV) no futuro, afirmou hoje, na Praia, o seu administrador executivo, Isidoro Gomes.

Em declarações à Inforpress, sobre os desafios da BVC, Isidoro Gomes disse que a instituição vai continuar igualmente a trabalhar no sentido de criar as condições para alavancagem dos actuais fundos do turismo, ambiente e rodoviário, visando o financiamento dos projectos dos municípios.

O administrador executivo do BCV afirmou que é pretensão da instituição fazer de Cabo Verde uma praça financeira internacional, trazendo fundos de investimentos e investidores estrangeiros para o país.

O responsável sublinhou também que os novos desafios da instituição passam por “ajudar na estruturação da dívida pública, ou seja, soluções criativas para a sua melhor gestão” e responder aos fenómenos da globalização e a concorrência.

“Precisamos de tudo isso para provocarmos um choque de oferta e procura no mercado secundário, por outra palavra, o aumentar da liquidez no mercado secundário”, salientou Isidoro Gomes.

O engenheiro Isidoro Gome afirmou que a empresa tem muitos desafios pela frente, e deve passar também por crescer em número de transacções e operações (mais ordens de compra e venda, viabilizando o processo de capitalização dos títulos.

“O crescimento de número de transacções implica mais investidores e mais consumidores associados ao mercado regulamentado, ter mais empresas emitentes e mais entidades cotadas na BVC, quer no seguimento accionista, quer obrigacionista”, sublinhou Isidoro Gomes.

De acordo com Isidoro Gomes, a BVC precisa também tirar todas as vantagens das tecnologias, diversificando os canais de acesso a portais “home broker, apps”, sistemas de mensagens.

Para o responsável, “a diversificação dos produtos e serviços (novos activos financeiros), democratização do mercado secundário da dívida pública, forte aposta na qualidade dos nossos serviços e produtos, visando o aumento da confiança e a criação dum quadro de segurança dos investidores na Bolsa, são entre outras vantagens que devem ser aproveitadas pela BVC.

Isidoro Gomes disse, entretanto, que para tirar estas vantagens é preciso que a BCV esteja certificada.

“Neste momento , temos a certificação ISO 9001:2015, que certifica os nossos processos de negócio, mas almejamos a certificação ISO 27001 sobre segurança da nossa informação”, explicou.

Segundo Isidoro Gomes, neste momento está a decorrer uma auditoria externa às infra-estruturas tecnológicas da BVC que visa identificar as vulnerabilidades técnicas, as não conformidades e as oportunidades de melhoria.

Durante a entrevista, Isidoro Gomes disse ainda que “a forte aposta na formação, informação e nas boas práticas da “corporate governance”, continuam a ser os desafios da BVC nos próximos anos, no quadro da reforma do sector financeiro cabo-verdiano.

JL/JMV

Inforpress/Fim

