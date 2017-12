Festas de passagem do ano na Cidade da Praia com várias opções e para todos os gostos e bolsos

Cidade da Praia, 31 Dez (Inforpress)- As pessoas que optaram por passar a passagem de ano na Cidade da Praia vão poder escolher entre espectáculos gratuitos, em Quebra Canela, com direito a fogos de artifícios, ou optar por jantares e bailes em grupos.

Actividades para todas as idades, gostos e bolsos estão a ser organizados pela Câmara Municipal da Praia, pelos restaurantes da capital e pelos hotéis.

Quem preferir gastar o mínimo, pode optar por ir ao largo de Quebra Canela, a partir das 22:00 e assistir um concerto ao vivo de Élida Almeida, Djodje, Fidjus di Code di Dona, Big Z Patronato e Primitive, num espectáculo promovido pela autarquia da capital.

O espectáculo, que termina por volta das 04:00 de 1 de Janeiro, reserva, à meia-noite, momentos de fogo-de-artifício para marcar a entrada do novo ano.

Já para quem preferir mexer nos bolsos e num local mais reservado, os espaços Kebra Cabana, Aqva e XTO também reservam alguma diversão.

Com traje branco obrigatório, o espaço Kebra Cabana convida as pessoas a passarem a sua festa neste local, todo de branco, para simbolizar a comemoração da paz.

Com preços individuais de quatro mil escudos e sete mil escudos por casal, Kebra Cabana oferece um Buffet com direito a animação de Djs e live band na areia, durante os dois dias.

“Há festas que não se esquecem… E o XPTO tem o prazer de brindar o ano novo junto com seus!”, é o lema que a organização utiliza para chamar a atenção dos potenciais clientes.

Para esta noite, prometem um show live com Jorge Neto e animação de Dj Duka e Hector, mas para isso, cada pessoa vai ter de desembolsar 4500 escudos, mas caso forem casal, o preço é de nove mil escudos, com direito a pratos quentes, finger food e bar aberto.

O espaço Aqva oferece um “Delight Réveillon”, com animação de Djs Snake, de Portugal, Dj Ivan LLuv, dos Estados Unidos da América, Dj Rudy Soares, de São Vicente e Dj Danny Boy, da Cidade da Praia.

Entretanto, num ambiente mais calmo, o restaurante Monseigneur-Hotel VIP Praia convida as pessoas a desfrutarem de um jantar dançante, ao som de uma mini banda local, com um cardápio de Réveillon especial.

“No dia de chegada, uma garrafa de espumante aguarda-o, para que possa brindar no conforto na nossa piscina do Roof Top Bar à meia-noite, desfrutando de uma vista privilegiada da Quebra Canela, mas antes um sumptuoso jantar de Gala de Réveillon com música ao vivo os esperam”, lê-se no convite deste restaurante.

Para quem optar pelo restaurante Monseigneur, as despesas são de 3500 escudos por pessoa e 6000 mil escudos para casal.

Todos os espaços garantem aos clientes de que vai ser o melhor Réveillon das suas vidas.

