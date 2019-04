FCF reprograma Taça de Cabo Verde com a segunda eliminatória adiada para o dia 01 de Maio

Cidade da Praia, 23 Abr (Inforpress) – A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) decidiu reprogramar os jogos da Taça de Cabo Verde, inicialmente agendados para esta quarta-feira, por abranger equipas que estão envolvidas paralelamente no Campeonato Nacional da temporada em curso.

Com este adiamento, os jogos Santo Crucifixo x Mindelense e Académica da Praia x Sporting da Brava, referentes à segunda eliminatória da Taça Cabo Verde, também conhecida por Taça Caixa, foram adiadas de 24 do corrente para o dia 01 de Maio.

A única partida desta eliminatória foi disputada sábado, 20, na ilha do Sal, Estádio Marcelo Leitão, onde os locais do Palmeira eliminaram o Barreirense do Maio, no desempate pela marca de grande penalidade após o nulo persistir nos 120 minutos de jogo.

Com este triunfo a equipa do Palmeira saltou-se diretamente para a final a ser disputada no Estádio Nacional, na Cidade da Praia.

Enquanto isto, os vencedores dos confrontos Santo Crucifixo x Mindelense e Académica da Praia x Sporting da Brava, jogam entre si á passagem para a final da edição 2018/19 da Taça Cabo Verde.

