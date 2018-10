FCF apresenta nova equipa técnica da selecção feminina de futebol

Cidade da Praia, 22 Out (Inforpress) – A nova equipa técnica da selecção de Cabo Verde de futebol feminino vai ser oficialmente revelada e apresentada esta terça-feira, no Porto Novo, e tem a sua estreia já marcada para 16 de Novembro frente a Guiné Bissau.

Segundo informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), esta nova equipa técnica tem o primeiro teste no dia 16 de Novembro, quando, na Cidade da Praia, defrontar a selecção da Guiné Bissau no seu primeiro jogo oficial.

O momento já é visto pela FCF como “histórico e reconhecimento do trabalho feito, de homenagem ao futebol feminino, da afirmação da mulher no desporto”, bem como um momento de “afirmação e de organização”, visando um “novo olhar e uma nova mentalidade” no desenvolvimento do futebol feminino.

A FCF manifesta “vontade e determinação” para “melhor organizar”, com o propósito de competir no panorama futebolístico internacional, sublinhando que várias competições ao nível da Confederação Africana de Futebol (CAF) merecerão a atenção e participação da selecção nacional feminina.

A nova equipa técnica, a ser revelada esta terça-feira, em conferência de imprensa, nos Paços do Concelho do Porto Novo, substitui a professora Ivanilda Barreto que chegou a ser designada seleccionadora nacional feminina, durante a curta gestão do presidente anterior, Victor Osório, sem que, entretanto, tivesse desempenhado a função.

