Fazenda de Cabo Verde já acolhe os primeiros jovens para recuperação

Cidade da Praia, 24 Dez (Inforpress) – A Fazenda da Esperança (Cabo Verde) já começou a receber os primeiros jovens com problemas com o álcool e outras drogas, isto após a primeira fase de construção das casas de recuperação.

Em entrevista ao site da Diocese de Santiago, o Cardeal Dom Arlindo disse estar satisfeito com o início do funcionamento do projecto.

Apesar de o processo de legalização ainda estar atrasado, o Bispo de Santiago acredita que em breve o problema estará resolvido.

O objectivo do projecto, recorda o Cardeal, é o de contribuir para o progresso espiritual da sociedade de modo a haver um país mais humano e racional.

Por sua vez, o padre brasileiro Ronaldo Lima, responsável do projecto, considera que o processo de adaptação dos internos tem sido rápido, graças à base cristã católica que levaram com eles.

“Com a espiritualidade da Fazenda estão resgatando aquilo que haviam perdido com o vício e o afastamento de Deus da Igreja”, diz o padre Ronaldo Lima, destacando ainda o “bom acolhimento” da proposta da Fazenda por parte dos internos e a interacção entre os jovens missionários brasileiros.

Apesar de ainda não ter nada produtivo em relação ao terceiro tripé da Fazenda que é o trabalho, os internos já estão ajudando os missionários a fazerem a limpeza do terreno.

Para o missionário brasileiro, o processo de adaptação dos internos tem sido rápido, graças a base cristã católica que levaram com eles. Com a espiritualidade da Fazenda estão resgatando aquilo que haviam perdido com o vício e o afastamento de Deus da Igreja.

O padre destaca ainda o bom acolhimento da proposta da Fazenda por parte dos internos e a interacção entre os jovens missionários brasileiros. Apesar de ainda não ter nada produtivo em relação ao terceiro tripé da Fazenda que é o trabalho, os internos já estão ajudando os missionários a fazerem a limpeza do terreno.

LC/ZS

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...