Exposição “Primeru Passo” inaugurado hoje no Palácio da Cultura – Cidade da Praia

Cidade da Praia 15 Jun (Inforpress) – A exposição “Primeru Passo” do artista plástico Hélder Cardoso, natural de Pedra Badejo, é inaugurada esta sexta-feira, na Galeria Intelectual (2º piso) do Palácio da Cultura Ildo Lobo (PCIL).

A exposição surgiu a partir do ciclo “Novos Talentos” do PCIL que tem como propósito divulgar o que se tem feito de novo nas artes em geral em Cabo Verde.

Esta será a 7ª mostra deste ciclo de exposição de Hélder Cardoso que tem vindo a desenvolver trabalhos de pintura mural, nas ruas pedonais dos bairros da Várzea e da Terra Branca.

É formado em Engenharia Civil, sendo artista plástico de profissão.

Conforme explica, desde pequeno tem a arte como a sua paixão e por isso há quatro anos decidiu aventurar-se nessa área.

O jovem de 27 anos já participou nalgumas exposições colectivas em Cabo Verde, nomeadamente “Um korpo doz kurson” exposição que ocorreu no ano passado (2017) na cidade da Praia, entre artistas cabo-verdianos e guineenses.

Participou ainda num festival de Arte Urbana em Portugal em maio de 2017, na (Cova da Moura). Recentemente o artista participou na exposição coletiva no Hotel Trópico “Nos Arte” com os artistas Nela Barbosa, Tutu Sousa, Sidney Cerqueira Luís Levy e Dilcia Cardoso.

O ciclo “Novos Talentos” do Palácio da Cultura Ildo Lobo já recebeu trabalhos de jovens e artistas promissores como a Tairine Vieira, Carlos Lopes, Nuno Prazeres, Dílcia Cardoso, Ayrton Cruz, todos das artes plásticas e a luso-descendente Denise Fernandes do sector audiovisual com a exibição de duas curtas metragens.

