Exoneração do PM da Guiné-Bissau é insuficiente para acabar com crise – Partidos

Bissau, 16 Jan (Inforpress) – A exoneração do primeiro-ministro guineense, Umaro Sissoco Embaló, hoje decretada pelo chefe do Estado, José Mário Vaz, não é suficiente para acabar com a crise politica no país, defenderam alguns partidos ouvidos pela Lusa.

João Bernardo Vieira, porta-voz do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), vencedor das últimas eleições mas arredado do poder devido às divergências com o Presidente guineense, indicou à Lusa que a exoneração de Umaro Embaló “por si só não acaba com a crise”.

“Esta crise só irá acabar quando o Presidente nomear Augusto Olivais primeiro-ministro, como diz o Acordo de Conacri”, defendeu, referindo-se ao instrumento proposto pelos líderes da Africa Ocidental como solução para o impasse politico que dura há mais de dois anos na Guiné-Bissau.

Falando em nome do colectivo de partidos de oposição democrática, que reagrupa 18 formações políticas que contestam o Presidente José Mário Vaz, Idrissa Djalo disse à Lusa que a exoneração de Umaro Sissoco Embalo “é mais uma manobra” do chefe do Estado guineense.

“Esta exoneração de Umaro Embaló é mesma manobra que José Mário Vaz quer fazer, como fizera com os outros primeiros-ministros que colocou e tirou do poder”, observou Djalo.

Umaro Sissoco Embalo é quinto primeiro-ministro exonerado pelo líder guineense, em três anos de mandato.

O porta-voz dos partidos de oposição democrática defendeu que “desta vez” José Mário Vaz “não terá outra saída” que não passará pela nomeação de “um primeiro-ministro de consenso” que, disse, “é Augusto Olivais”.

Contactada pela Lusa, fonte do Partido da Renovação Social (PRS), único dos cinco partidos no Parlamento guineense, que apoiou o governo de Umaro Embaló, disse que aquela formação política “para já não pretende reagir” sobre a exoneração do primeiro-ministro.

A Lusa tentou contactar os outros três partidos com assento parlamentar, PCD, PND e UM, mas ninguém se manifestou disponível para falar.

Inforpress/Lusa

