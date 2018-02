Ex-presidente do Conselho de Ministros da CEDEAO diz que Cabo Verde deve mostrar “mais firmeza” dentro da comunidade

Cidade da Praia, 07 Fev (Inforpress) – O ex-ministro senegalês e antigo presidente do Conselho de Ministros da CEDEAO disse hoje, na Cidade da Praia, que Cabo Verde deve mostrar “mais firmeza” dentro da comunidade e posicionar-se para assumir a presidência da CEDEAO em 2021.

Jean Paul Dias, que se encontra em Cabo Verde à convite do ministro-Adjunto para Integração Regional, Júlio Cesar Herbert, e que falava aos jornalistas à saída de um encontro com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, disse que aquilo que aconteceu em Abuja, em Dezembro, “não é normal”.

“Quando Cabo Verde perdeu a presidência da CEDEAO várias pessoas manifestaram dizendo que foi uma grande derrota, que foi culpa de Governo entre outros aspectos, mas eu digo que foi um desaforo dos líderes da CEDEAO porque para eles Cabo Verde é um país pequeno”, disse.

Por isso afirmou que o país tem de apresentar firmeza e mostrar que é um Estado igual a todos os outros.

“Daquilo que já falei com o senhor ministro percebi que é uma opção do Governo manter Cabo Verde na CEDEAO e concordo, mas o país tem de demonstrar que tem a capacidade de também caminhar sozinho. Podemos ver aquilo que acontece com a Singapura, com as ilhas Maurícias, com as Seychelles e até no Ruanda. Penso que Cabo Verde não pode ter medo caminhar sozinho”, acrescentou.

Para já considera que as autoridades cabo-verdianas devem discutir com a CEDEAO e apresentar as suas propostas, tendo em conta as especificidades de um país arquipelágico e as suas dificuldades, no sentido de conseguir uma discriminação positiva.

Jean Paul Dias considera que Cabo Verde tem bons quadros e que trabalhando bem o país pode recuperar o lugar da presidência da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), perdido para Costa de Marfim durante a Cimeira de Dezembro do ano passado.

Apesar de considerar que ser presidente da Comissão é apenas um posto, defende que se passados quatro ou oito anos não for reconhecido esse direito, bem como a discriminação positiva que espera, Cabo Verde deve retirar-se.

Jean Paul Dias, político senegalês de origem cabo-verdiana está em Cabo Verde desde terça-feira, 06, devendo regressar na sexta-feira, 08.

