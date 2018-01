Ex-autarca diz que poder local vem dando um “prestimoso contributo” para o desenvolvimento do país

Cidade da Praia, 16 Jan (Inforpress) – O ex-autarca Luís Pires disse hoje que o poder local cabo-verdiano vem dando um “prestimoso contributo” para o desenvolvimento do país, declarações produzidas num debate promovido pela Presidência, no quadro da VI edição da Semana da República.

O ex-presidente da Câmara Municipal de S. Filipe (Fogo), que falava na conferência que decorre até sábado, 20, na Cidade da Praia, considerou que o poder local é sector que “desde os primórdios da história” de Cabo Verde esteve “sempre mais próximo” dos cidadãos.

“A implantação do poder local democrático foi a maior conquista da democracia”, disse Luís Pires, sublinhando o seu impacto na “melhoria do nível de vida” dos cidadãos.

Na sua perspectiva, as autarquias locais, extrapolando muitas vezes as suas atribuições e competências, “mudaram consideravelmente” o panorama geral dos municípios cabo-verdianos.

Segundo ele, não há nenhuma outra instância do poder que está melhor posicionada do que as câmaras municipais para identificar e dar resposta às necessidades e problemas locais.

“O ritmo da descentralização em Cabo Verde, independentemente dos regimes e dos governos, nunca dependeu exclusivamente da vontade política dos decisores”, indicou o ex-autarca, acrescentando que um dos “principais entraves à descentralização” relaciona-se com a relação do cabo-verdiano com o poder.

Luís Pires apontou ainda que em Cabo Verde há a necessidade de se “diminuir os cargos de confiança e aumentar a confiança no profissionalismo” do cabo-verdiano.

Criticou, por outro lado, a proliferação de municípios que, conforme disse, foram criados mais por “interesses políticos” do que para o “desenvolvimento institucional”.

Crítico sobre a regionalização, Luís Pires recomenda uma “postura prudente” e apela ao “reforço e à consolidação do municipalismo” que, precisou, ainda tem “muito para dar”.

LC/AA

Inforpress/Fim

