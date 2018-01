EUA acusam Rússia de manobras militares aéreas perigosas no Mar Negro

Washington, 30 Jan (Inforpress) – Os Estados Unidos da América (EUA) acusaram na segunda-feira a Rússia de ter efectuado nesse dia uma manobra militar perigosa no espaço aéreo internacional sobre o Mar Negro.

Segundo os Estados Unidos, um caça SU-27 russo voou a cerca de cinco pés (1,52 metros) de um avião patrulha EP-3 da Marinha norte-americana, “violando flagrantemente as leis e os acordos internacionais”.

Para o Departamento de Estado dos EUA, a manobra russa violou o acordo para a prevenção de acidentes marítimos e aéreos, assinado em 1972 entre Washington e Moscovo.

Além de não respeitar a distância, os Estados Unidos acusam ainda o piloto russo de “se atravessar directamente na frente da trajectória de voo” da aeronave norte-americana.

“Este é apenas o último exemplo de actividades militares russas que ignoram as normas e os acordos internacionais”, salientou o Departamento de Estado num comunicado, no qual pede à Rússia para que “cesse com estas acções perigosas que aumentam o risco de erro de cálculo, o perigo para as tripulações de ambos os lados e as colisões no ar”.

