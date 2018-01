Estados Unidos “preocupados” com repressão contra a oposição na Rússia

Washington, Estados Unidos, 29 Jan (Inforpress) – Os Estados Unidos estão “preocupados com os esforços das autoridades russas para suprimir a oposição política”, disse hoje um porta-voz do departamento de Estado norte-americano, após a detenção do opositor número um do Kremlin, Alexei Navalny.

“Os líderes políticos que confiam neles não têm medo de vozes discordantes e não sentem a necessidade de abusar da polícia para evitar protestos pacíficos e prender inimigos políticos”, afirmou a porta-voz Heather Nauert, citada pela agência France Press.

Segundo a mesma responsável, o povo russo merece ter um Governo que “apoie a competição aberta entre ideias e governança transparente”, para além da possibilidade de “exercerem os seus direitos sem medo da repressão”.

“Instamos o Governo russo a dar acesso equitativo a todos os partidos políticos que desejem participar no processo eleitoral”, concluiu a porta-voz da diplomacia dos Estados Unidos.

Milhares de apoiantes de Alexei Navalny manifestaram-se no domingo, em resposta ao seu apelo para denunciar o “engano” da eleição presidencial de 18 de março, ao qual ele não tem autorização para concorrer.

O oponente foi preso pela polícia em Moscovo acusado de “violar os procedimentos para organizar um evento”, antes de ser libertado rapidamente.

Alexei Navalny, 41 anos, foi detido três vezes em 2017 pela organização de manifestações não autorizadas, envolvendo algumas dezenas de milhares de participantes em toda a Rússia.

Inforpress/Lusa

Fim