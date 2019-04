Estádios da Várzea e de São Domingos recebem hoje o África Youth Cup Praia’2019

Cidade da Praia, 22 Abr (Inforpress) – Os estádios da Várzea e de São Domingos acolhem esta tarde os jogos da segunda jornada do África Youth Cup Praia’2019, com os sub-16 do Benfica (Portugal) a defrontar o Volcan Júnior (Costa do Marfim), na capital.

O jogo entre os encarnados de Lisboa e a formação da Costa do Marfim está agendado para as 16:30 e será antecedido da partida Pawas Academy (Nigéria) – Misto do Sotavento.

Em Nora, o Estádio Municipal de São Domingos abre as portas para, as 15:30, acolher os jogos do Grupo B, com Misto do Barlavento a receber Daraja (Costa do Marfim), ao passo que Bayelsa Starlets (Nigéria) defronta Deportivo F C, da Costa do Marfim.

Na jornada inaugural desta edição do Africa Youth Cup, o Benfica e o Misto do Sotavento empataram a duas bolas, em jogo referente ao Grupo A, disputado no Estádio Nacional, enquanto no domingo, em partida disputada no Estádio Municipal de Tira Chapéu, a equipa do Bayelsa Starlets, da Nigéria, goleou o Misto do Barlavento por 4-1.

SR/AA

Inforpress/Fim