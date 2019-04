Esquadra policial da Brava funciona num novo edifício com “melhores condições” de espaço

Nova Sintra, 22 Abr (Inforpress) – A esquadra policial da Brava já funciona num novo edifício, com “melhores condições” de espaço, segundo um grupo de agentes da polícia que procuraram a Inforpress para agradeceram “o esforço” de entidades locais e nacionais.

Trata-se, com efeito, do mesmo grupo de agentes que, no mês passado, denunciou, através da agência Inforpress, as “péssimas condições de trabalho às quais estavam submetidos”.

“Neste momento, no novo espaço, já estão criadas melhores condições de trabalho, com salas mais amplas e casas de banho com melhores condições”, reforçaram.

Sendo assim, agradecem o esforço do comandante da Esquadra Policial da Brava, do Comando Regional do Fogo, da Direcção Nacional da Polícia Nacional e do presidente da Câmara Municipal da Brava.

No entanto, o grupo diz estar ainda a aguardar por “melhorias na camarata”, nomeadamente colchões para serem substituídos e um televisor para que possam “pelo menos se informarem” quando estão de serviço.

Segundo o comandante da Esquadra Policial da Brava, Arlindo Sanches, o edifício foi remodelado, representando assim “melhores condições” de estadia, conforto e segurança aos efectivos, transmitindo também melhores condições de acolhimento e atendimento das pessoas que procuram a esquadra.

O comandante disse estar convicto de que com estas novas condições os seus agentes podem trabalhar de uma forma “mais motivada”, até porque o novo edifício traz “maior visibilidade”, mesmo para a imagem da instituição policial.

MC/AA

Inforpress/Fim