Espectáculos: Produtora Prisma Vídeo promove pela primeira vez em Cabo Verde concurso musical Voice One

Cidade da Praia, 25 Jan (Inforpress) – A Cidade da Praia vai ser palco, este ano, da Iª edição do concurso Voice One “O show é seu”, um programa que tem como objectivo revelar e encontrar talentos da música cabo-verdiana.

O programa, segundo os promotores, vai contar com a participação de 10 candidatos que serão selecionados por um corpo de jurados formado por 4 pessoas, após a execução de um “casting” aos inscritos.

Conforme os promotores da iniciativa, “Voice One” é um concurso musical 100% cabo-verdiano, organizado pela produtora Prisma Vídeo e será apresentado aos meios de comunicação social, no dia 01 de Fevereiro, no espaço AQVA (Quebra Canela).

A cerimónia de apresentação oficial do concurso prevista para 01 de Fevereiro, vai contar com a presença do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, do diretor-geral das Artes, representantes das empresas parceiras do projecto e algumas entidades relacionadas com o mundo da música.

PC/FP

