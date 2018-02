Especialistas consideram que proposta de código de ética da RTC viola a liberdade dos jornalistas

Cidade da Praia, 09 (Inforpress) – O professor universitário Silvino Évora e o jurista Geraldo Almeida consideram que a proposta de código de ética da Rádio Televisão Cabo-verdiana (RTC), em discussão, viola a liberdade dos jornalistas.

Os dois especialistas, oradores numa sessão de debate promovida, na tarde hoje, pela Associação Sindical dos Jornalistas Cabo-Verdianos (AJOC), tendo como tema “A importância dos códigos de ética e a independência dos jornalistas”, afirmaram que o documento extrapola em vários aspectos.

Silvino Évora, Professor Doutor da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), adiantou que há um conjunto de elementos incluídos na proposta a que são válidos, como o caso da separação entre o trabalho dos jornalistas e a publicidade, mas afirmou que há zonas do código que “criam dificuldades” em perceber onde é que está o indivíduo e onde é que está o jornalista.

“O indivíduo é basicamente coberto pelos preceitos do código. Por exemplo o código diz que um indivíduo não pode, mesmo fora de antena, opinar politicamente como é caso do facebook. Portanto é a RTC a ultrapassar aquilo que são as barreiras da profissão”, afirmou o professor.

Na mesma linha de ideia, o jurista Geraldo Almeida salientou que “há um exagero”, chegando inclusive a afirmar que há um conjunto de normas e propostas que “atingem as liberdades fundamentais” dos jornalistas.

“Por exemplo quando o código vem intrometer-se na vida privada do jornalista, dizendo qual é a posição que ele tem que ter no que diz respeito à sua função política, que ele não pode revelar o seu voto (…) não há nenhuma norma que proíba isso”, disse fazendo ainda alusão à exigência de pedido de autorização para dar uma entrevista ou publicar um livro.

O jurista lembra que todo o código de ética tem de respeitar as leis da comunicação social, a Constituição da República e as leis laborais.

O debate sobre “A importância dos códigos de ética e a independência dos jornalistas” foi promovida pela AJOC no quadro de um ciclo de debates que a associação pretende realizar até ao dia 03 de Maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

A ideia, segundo a presidente Carla Lima, é todos os meses trazer para a discussão um tema relacionado com o exercício da profissão de jornalista em Cabo Verde e o funcionamento do sector da comunicação social no país, de forma geral.

A escolha desse tema para inaugurar o programa relaciona-se com a polémica gerada à volta desse assunto.

