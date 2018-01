Especialista incita jovens a explorar as potencialidades da era digital e a ter cuidado com os conteúdos

Cidade da Praia, 03 Jan (Inforpress) – O especialista em medias sociais Bruno Azevedo persuadiu hoje os jovens a capacitarem-se para poderem tirar melhor proveito da era digital, mas avisou sobre os desafios que esta impõe, caso não tenham cuidado com os conteúdos expostos.

Bruno Azevedo fez essa consideração durante a sua explanação, no Espaço aberto Safende, quando falava sobre o tema “Marketing na era do digital. Cautelas e potencialidades”, dedicado aos jovens do Movimento pela Paz.

Segundo o especialista, a revolução digital dos últimos anos proporcionou uma internet cada vez mais acessível e presente na vida de todos, mas ela também apresenta desafios importantes, exigindo cuidados com a exposição dos conteúdos, para não gerar má reputação.

Conforme o especialista, nos dias de hoje, a juventude pode extrair o melhor da era digital, explorando as suas potencialidades para o empreendedorismo, trabalho e empresas quando souberem obter as vantagens que a tecnologia e a redes sociais oferecem.

“No caso de não souberem como aproveitar deste mundo digital, já que o cenário não é livre de desafios, podem ter problemas com exposição de marcas e figuras, pois, a rapidez das redes sociais traz também a possibilidade de crises de imagem que ganham grandes proporções em poucas horas”, afirmou.

Por este motivo, recomenda cautela e conhecimento profundo do que se quer para que possam conquistar as potencialidades das redes sociais com o que se querem publicar.

Em declarações à Inforpress, Ronaldo Alves, que falava em nome do Movimento Jovens pela Paz, avançou que a intenção do grupo é todas as quartas-feiras levar ao Espaço Aberto Safende um especialista para falar de um tema, em especifico para os jovens da comunidade.

“Desta feita, trouxemos ao espaço um especialista em medias sociais para falar da era digital e com isso apetrechar os jovens de mais conhecimento e instrumentos para que possam saber como trabalhar nas redes sociais, por forma a beneficiarem do melhor que existe neste domino”, disse.

O debate de hoje enquadra-se na iniciativa de capacitação permanente de cultivo da paz sempre, visando munir os jovens de conhecimento, instrumentos e métodos de aprimoramento da liderança.

“Jovens pela Paz – JxP” é um movimento mundial de jovens que nasceu no seio da comunidade de Sant´Egídio, um movimento internacional conhecido na promoção da paz e mediação de conflitos e cultura de encontros e fraternidade.

PC/JMV

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...