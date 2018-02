“Erário público não sustentou qualquer despesa relacionada com a TACV de 2002 a 2004 – antigo ministro das Finanças

Cidade da Praia, 01 Fev – (Inforpress) – João Serra, antigo ministro das Finanças e Planeamento, de 2002 a 2004, considerou hoje que o erário público não sustentou qualquer despesa relacionada com a Transportadora Aérea Cabo-verdiana (TACV) naquele período, não obstante a “situação difícil” da empresa.

Ainda assim, durante a sua “curta” audiência, na tarde de hoje, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre os TACV, fez questão de ressaltar que governo da época tinha a consciência da necessidade de uma intervenção de fundo junto da empresa para a salvar.

O antigo governante disse, entretanto, que durante o seu mandato não apoiou financeiramente a transportadora de bandeira cabo-verdiana e que sequer foi chamado a prestar qualquer tipo de aval neste sentido, não obstante a situação financeira “difícil e continuada que vinha de anos anteriores e que urgia regularizar”.

João Serra admitiu que se chegou a discutir a necessidade de se privatizar a companhia, mas que se sabia “de antemão” que o tempo não era o mais oportuno, alegando que os acontecimentos de 11 de Setembro, nos Estados Unidos da América, tiveram impacto negativo na aviação mundial.

Recorda que esta tragédia levou que muitos companhias aéreas caíssem na falência, razão pela qual acredita que não foi por falta de vontade politica que não se privatizou a TACV, mas sim porque não houve partes interessadas no negócio, tendo, contudo, afiançado que a empresa não era “privatizável”.

“Na altura ninguém estaria interessado na aquisição dos TACV”, específica Serra, clarificando que grandes companhias aéreas como a Swissair, a Sabena e a maioria das companhias aéreas dos EUA, assim como belgas, tinham entrado em falência por causa dos acontecimentos que abalaram o mundo, com “clara repercussão” na aviação.

Por este facto, João Serra afirma que a solução encontrada pelo governo da época foi a de reestruturar a TACV, com vista a regularização definitiva da situação por que passava.

A CPI sobre os TACV, iniciada a 29 de Janeiro, foi criada para averiguar os actos de gestão dos TACV e já vão em 22 depoentes.

Estão ainda previstas para esta sexta-feira as audições à ex-ministra das Infra-estruturas e Transporte, do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, Sara Lopes, aos antigos coordenadores do Gabinete de Privatização, Júlio Fortes e Rui Santos, e ao ex-administrador da CV Handling, Aquiles Rodrigues.

SR/AA

Inforpress/Fim