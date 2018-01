Eleições/Uni-CV: Judite do Nascimento e Artur Furtado passam para segunda volta

Cidade da Praia, 19 Jan (Inforpress) – Os candidatos Judite do Nascimento e Artur Furtado vão disputar a segunda volta das eleições para o cargo de reitor da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), segundo os resultados da votação realizada hoje em todos os polos universitários.

De acordo com dados apurados pela Inforpress, nenhum dos quatro candidatos conseguiu a maioria absoluta para se eleger, ou seja, acumular mais de 50 por cento (%) dos votos, conforme o regulamento eleitoral, tendo Judite do Nascimento conseguido 43,6% votos e Artur Furtado acumulado 36,4%, passando os dois para a segunda volta.

Pelo caminho ficaram as candidatas Corrine Almeida com 13,5% e Eurídice Monteiro com 6,5% dos votos.

Judite do Nascimento, da Faculdade de Ciências e Tecnologia e eleita nas primeiras eleições realizadas na Uni-CV, em 2014, é candidata à sua própria sucessão tem como lema “Por uma universidade integradora, inovadora e empreendedora, avancemos juntos” e Arthur Tavares Furtado, da Escola de Negócios e Governação, tem como lema “Uma nova visão”.

Esses dois candidatos têm ainda mais alguns dias para convencerem o eleitorado a apostarem nas suas plataformas. As próximas eleições devem acontecer a 02 de Fevereiro.~

Conforme informações avançadas pela candidatura de Judite do Nascimento a actual reitora venceu as eleições em todos os polos aniversários com excepção da Escola de Negócios e Governação (ENG) onde Artur Furtado foi o vencedor.

Segundo a Comissão Eleitoral, constam dos cadernos eleitorais mais 4.000 eleitores, sendo mais de 3.000 estudantes, mais de 100 funcionários, 80 professores doutores e 150 não doutores.

