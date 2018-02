Eleições: Judite do Nascimento vai continuar mais quatro anos à frente da Uni-CV

Cidade da Praia, 01 Fev (Inforpress) – Judite do Nascimento foi escolhida para mais um mandato de quatro anos como reitora da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), conforme os resultados da segunda volta das eleições desta quarta-feira, 31 de Janeiro, divulgados pela Comissão Eleitoral.

Conquistando 52,70% dos votos, contra os 41,88% de Artur Furtado, a comunidade académica reconfirmou a sua confiança na professora Judite do Nascimento que foi reeleita à sua própria sucessão, nas eleições que registaram 4,36% votos em branco e 1,06% votos nulo.

Em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV), a reitora afirmou que encara com “naturalidade” a vitória, mas com “sentido de responsabilidade”, porque o voto de confiança significa “muito mais trabalho”, explicando que o seu primeiro passo vai ser no sentido de “começar a preparar para uma maior articulação” , para um trabalho conjunto, com vista a driblar os desafios para o desenvolvimento da instituição.

Pessoal docente e não docente, com pelo menos dois anos de serviços na Uni-CV, com contrato válido no ano que se realizaram as eleições, estudantes com mais de um ano de frequência e situação académica regularizada, votaram para escolher a pessoa que vai ficar à frente da Uni-CV.

Segundo a Comissão Eleitoral, mais de 4.000 eleitores, sendo mais de 3.000 estudantes, mais de 100 funcionários, 80 professores doutores e 150 não doutores, estavam inscritos nos cadernos eleitorais.

Judite do Nascimento, da Faculdade de Ciências e Tecnologia e eleita nas primeiras eleições realizadas na Uni-CV, em 2014, foi candidata à sua própria sucessão, tendo como lema, “Por uma universidade integradora, inovadora e empreendedora, avancemos juntos”, e Artur Tavares Furtado, da Escola de Negócios e Governação, apresentou o lema “Uma nova visão”.

Na primeira volta das eleições, que aconteceram a 19 de Janeiro, Judite do Nascimento conseguido 43,6% dos votos, Artur Furtado, acumulado 36,4%, passaram à segunda volta, enquanto que Corrine Almeida, com 13,5%, e Eurídice Monteiro, com 6,5% dos votos, ficaram pelo caminho.

