edição da Noite Branca e Talentos Ribeira Grande marcam as festividades de Nhu São Roque (Cidade Velha)

Cidade da Praia, 17 Ago (Inforpress) – A Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago realiza de 18 a 26 do corrente as tradicionais e populares festas de “Nhu São Roque”, que terão como grande atracção a II edição de Noite Branca, na Cidade Velha.

A Noite Branca, segundo a programação da edilidade, realiza-se na noite deste sábado, e vai ser dedicada a “Talentos de Ribeira Grande”.

Do programa consta um vasto leque de actividades, designadamente manifestações religiosas (missa, bênção de botes e procissão), actividades desportivas, actuação de artistas locais “Talentos Ribeira Grande Santiago – Canta Nhu São Roque”, actuação de banda militar, desfile de botes, concurso de pesca e de decoração de embarcações.

Exposição “Artefactos Ligadas ao Mar”, no Centro Cultural Cidade Velha, formação para os pescadores do município, promovida pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), no Centro Cultural Cidade Velha, concursos de jogos de carta e oril, na Rua Calhau , torneio de futebol (Ribeira Cidade Velha) e desfile “Trajes de Verão”, no Largo Pelourinho, são outras das atracções das festas Nhu São Roque.

