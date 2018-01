Duas das três casas da Fazenda da Esperança (Cabo Verde) são inauguradas neste domingo

Cidade da Praia, 27 Jan (Inforpress) – O bispo da Diocese de Santiago, Dom Arlindo Furtado, inaugura neste domingo, duas das três casas da Fazenda da Esperança (Cabo Verde) que acolhe jovens com problemas com o álcool e outras drogas.

A cerimónia de inauguração e bênção deste empreendimento, seguida de missa, vai contar com a participação dos bispos da África Ocidental que estão a participar no VI Encontro do Conselho Permanente dos Bispos da sub-região, que decore até terça-feira, no Seminário São José, na capital cabo-verdiana.

Está, igualmente, prevista a presença de entidades políticas e administrativas do país.

Em declarações à Inforpress, o padre brasileiro Ronaldo Lima, responsável do projecto, revelou que as duas casas têm a capacidade para acolher cerca de 34 pessoas.

Já com energia eléctrica ligada, faltando, neste momento, a água, segundo o missionário brasileiro, o empreendimento de Trindade, que fica a escassos metros depois da Cadeia Central da Praia, ainda só pode receber jovens de sexo masculino.

“Com a espiritualidade da Fazenda estão resgatando aquilo que haviam perdido com o vício e o afastamento de Deus da Igreja”, diz o padre Ronaldo Lima.

De acordo com o cardeal Dom Arlindo, o objectivo do projecto é o de contribuir para o progresso espiritual da sociedade de modo a haver um país mais humano e racional.

Neste momento, encontra-se em Cabo Verde um casal brasileiro que está a prestar serviço gratuito e voluntário no quadro da primeira Fazenda que no domingo nasce no arquipélago.

O empresário José Manuel Soares Picanço e a bancária Maria Helena Leão do Canto, ambos aposentados, experimentaram na pele durante vários anos a dor, o sofrimento de ter no seio da família um membro viciado em drogas. O filho do casal era toxicodependente e acabou por trazer diferentes problemas à família, sobretudo aos pais.

Para Maria Helena, o casal abraçou a causa para “servir com amor, porque quem não ama não faz isso”.

Ela acredita que o trabalho que está a ser desenvolvido em Cabo Verde “vai ser muito bonito” e destaca a importância do apoio da Igreja Católica na pessoa do cardeal Dom Arlindo, Bispo da Diocese de Santiago, que convidou a Fazenda a vir a Cabo Verde e tem dado todo o apoio possível.

Fazenda da Esperança é um centro de recuperação de pessoas dependentes químicos que nasceu há cerca de trinta e quatro anos no Brasil. O projecto teve origem a partir de um jovem de 18 anos chamado Nelson que um dia, “motivado pela palavra de Deus”, se aproximou de um grupo de jovens toxicodependentes e através do seu amor e motivado por um pedido de ajuda ”se fez um com os outros” sem cobrar nada e nem falar em conversão.

Depois da Praia, este projecto que conta com o apoio financeiro da Conferência Episcopal Italiana (CEI), pode ser alargado a outras ilhas.

