Dom Arlindo Furtado partilha com Governo preocupações sobre património religioso e introdução da Religião e Moral nas escolas

Cidade da Praia, 09 Jan (Inforpress) – O bispo de Santiago, cardeal Dom Arlindo Furtado, foi recebido hoje pelo primeiro-ministro com quem partilhou preocupações sobre o património religioso, a situação do mau ano agrícola e a introdução da disciplina Religião e Moral nas escolas.

Em declarações à imprensa à saída da audiência com Ulisses Correia e Silva, Dom Arlindo Furtado adiantou tratar-se de uma cortesia do primeiro-ministro e alguns ministros que se fizeram presente para um “diálogo aberto” para falar de “prioridades e preocupações”.

“Foi uma conversa amigável, que permitiu uma partilha de preocupações e visões de interesses comuns que têm a ver com o património, a situação do mau ano agrícola, a introdução da disciplina Religião e Moral nas escolas e outros”, disse.

No que se refere ao património religioso, o cardeal informou que a partilha no que se refere ao interesse da Igreja foi bem organizada a ponto de ter conseguido um “diálogo harmónico” que será depois transmitido aos técnicos do Instituto do Património Cultural (IPC) e aos que necessitam do espaço para culto e actividade da Igreja.

“Tentamos partilhar isso, foi muito positivo, particularmente, no que diz respeito aos patrimónios existentes na Cidade Velha e outros concelhos”, assegurou.

No que tange a situação do mau ano agrícola, Dom Arlindo Furtado asseverou que todos devem fazer os possíveis para ajudar não só a ultrapassar o problema, mas também a trabalhar com as pessoas para a mudança de comportamento por forma a saber como lidar com a água, os animais e a agricultura.

Isso porque, sublinhou, assim como a vida, as pessoas têm de saber prevenir nas situações complexas e a Igreja “pode e deve ajudar a que haja mudanças de mentalidade junto dos seus fieis”.

A Igreja, segundo disse o bispo de Santiago, joga um “papel importante”, pelo que as paróquias vão estar atentas e a incentivar as pessoas no sentido de poderem acompanhar a actualidade e sensibilizá-las para o melhor.

Quanto a introdução da disciplina Religião e Moral nas escolas, o cardeal Dom Arlindo Furtado, indicou a necessidade de se estudar a inserção da disciplina, assim como a sua planificação.

As mudanças climáticas também fizeram parte da conversação entre os dois líderes, tendo o bispo de Santiago alertado para a realidade e a necessidade de se trabalhar para organizar e prevenir sobre o mesmo.

Para o ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, foi um encontro em recaiu sobe a possibilidade de parcerias entre o Estado e a Igreja, e partilha de disponibilidade de cooperação possível “de uma forma transparente e eficaz”.

O encontro, que se enquadra numa série de conversas de relacionamento entre o governo e as igrejas, neste caso a católica, foi considerado pelo governante de “muito positivo” uma vez que conseguiram abordar questões ligadas à Igreja, à Sé Catedral, na ilha de Santiago, e à disciplina de Religião e Moral.

Nesta matéria, salientou Elísio Freire, definimos um roteiro nas escolas a serem abrangidas por esta disciplina e, acima de tudo, reforçamos o diálogo entre a Igreja e o Estado.

“Trocamos ideais sobre o mau ano agrícola, reforçamos o diálogo sobre o património cultural e religioso construído no país, tendo ficado o compromisso de enviarmos para a Igreja as certificações das instituições do Estado para esta reagir e criar um quadro de entendimento”, afiançou, salientando que “com diálogo tudo se resolverá”.

No caso dos patrimónios, o ministro lembrou, entretanto, que a existência de um património cultural e religioso é “muito importante” para a diversificação do produto turístico do país e a defesa da Cidade Velha como património da humanidade.

No âmbito do encontro entre o Governo e as entidades religiosas, o primeiro-ministro vai reunir-se quarta-feira com o superintendente da Igreja Nazarena e, no dia 17, com o representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

