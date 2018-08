Djam Neguim lança música de promoção à campanha “Menos álcool, mais vida”

Cidade da Praia, 20 Ago (Inforpress) – O embaixador da campanha “Menos álcool, mais vida”, Djam Neguim, lançou hoje o vídeo promocional de prevenção ao uso abusivo do álcool, na qual transmite uma mensagem de “inspiração e sensibilização”.

Durante a cerimónia de apresentação do mais novo single “Menos álcool, mais vida”, que aconteceu na Cidade da Praia, Djam Neguim informou que esta iniciativa visa dar uma mensagem mais informal à campanha, sobretudo causar impacto positivo na camada jovem, que é muito afectada pelo consumo abusivo.

“A ideia é inspirar e sensibilizar, sobretudo os jovens e, dar um ar menos informal, fazer com que a mensagem chegue às pessoas pela maneira mais descontraída possível” explicou, realçando que a ideia é que seja uma acção contínua, para que se consiga ter contacto directo com as comunidades, promover palestras, identificar as principais dificuldades no combate a uso abusivo do álcool.

Outro aspecto importante, observou, está ligado à presença de venda de bebidas alcoólicas em vários eventos, especialmente, eventos infantis e culturais.

“Não existe um controlo quanto a venda do álcool nesses eventos. Portanto, queremos apelar para moderação, porque a bebida alcoólica, em excesso, acaba trazendo outros problemas, como VBG, violência entre pares, acidentes rodoviários, entre outros.

Djam Neguim assume-se como artista da dança, música, teatro, performance, literatura, cinema, que se complementam nas actividades como promotor, produtor e manager.

O embaixador tem como missão apoiar a promoção da campanha a nível nacional, regional, transmitindo uma mensagem de prevenção da problemática do uso abusivo do álcool, em articulação com a Comissão de Coordenação da Campanha “Menos Álcool, mais vida”, e os parceiros.

Este ano completa dois anos do início da campanha, dirigida pelo Presidente da República, em articulação com os ministérios da Saúde, Segurança Social, da Educação e da Família e Inclusão Social, Organização Mundial da Saúde e diversas entidades estatais e da sociedade civil.

HR/FP

Inforpress/Fim