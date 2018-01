Dirigentes angolanos “impressionados” com a forma como Cabo Verde articula com os (i)emigrantes

Cidade da Praia, 24 Jan (Inforpress) – A secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher de Angola considerou hoje “impressionante” a forma como Cabo Verde articula, cuida e trata os emigrantes e estrangeiros que residem no arquipélago.

Ruth Madalena Mixinge, fez essa consideração em declarações à imprensa, momentos após o término do encontro que manteve com os dirigentes da Direcção Geral da Imigração para conhecer a experiência de Cabo Verde nesta matéria.

A governante angola, que chefia uma delegação que se encontra no país para uma visita de trabalho de sete dias, disse que além de ouvir a experiência de Cabo Verde no que respeita à imigração, tiveram também, a oportunidade de partilhar de alguma prática angolana relacionado com o tratamento dos estrangeiros e o trabalho com os refugiados.

“Foi muito interessante conhecer o plano de acção para imigração assim como mecanismos de promoção da inclusão social e multiculturalidade, pois, existem muitas práticas que nos interessam, assim como a parte da legislação e do asilo”, afirmou.

A par isso, adiantou que existem algumas práticas entre os dois países que convergem no que respeita à imigração.

A Angola, sublinhou, também quer que os estrangeiros que visitam o país, assim como os cidadãos nacionais que regressam após viver na emigração, possam viver em segurança, desenvolver actividades e possam, sobretudo, cumprir com aquilo que é a lei do destino.

Neste particular, admitiu sentir-se satisfeita, pois frisou, Angola enquanto país que integra os PALOP quer trocar ideias e experiências para poder melhorar e reforçar o mecanismo de protecção, e sobretudo, para dar mais atenção à integração e inclusão social das famílias da comunidade.

No âmbito da visita de trabalho a Cabo Verde, a delegação angolana vai quinta-feira, encontrar-se com os dirigentes do ICIEG, MORABI e OMCV para partilha das boas práticas em matéria do género.

