Direitos autorais: SCM incentiva criadores ligado à música a continuarem a criar

Cidade da Praia, 23 Abr (Inforpress) – A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) incentivou hoje os criadores ligados à música a continuarem a criar, já que a música se afigura como o “cartão postal e a identidade de um país e do seu povo”.

Em comunicado enviado à Inforpress, por ocasião do Dia Mundial do Direito do Autor, que se assinala nesta terça-feira, a SCM parabenizou todos os músicos, autores, compositores e interpretes, e todos os criadores de Cabo Verde pela celebração desta data.

Para assinalar a efeméride, esta entidade de gestão colectiva realizou, no passado dia 14 de Abril, a segunda edição da gala musical “Noite de Autores SCM”, na Praça Luís de Camões, na Cidade da Praia.

Nesta gala, em que perfilaram nomes marcantes da música cabo-verdiana como Gil Semedo, Beto Dias, Bitori Nha Bibinha, Neuza, Ceuzany e Janifer Solidade, de entre outros músicos e interpretes, homenagearam a cantora cabo-verdiana Celina Pereira.

Proclamado pela Conferência Geral da UNESCO, em 1995, o Dia Mundial do Direito do Autor é reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, e funciona simultaneamente como garantia de defesa do património e dos valores culturais.

A data foi instituída para prestar tributo aos grandes autores da literatura mundial que nasceram ou morreram neste dia como Cervantes, Shakespeare, Inca, Garcilaso de la Veja e Vladimir Nabokov.

Direitos Autorais são referenciados como conjuntos de normas legais e prerrogativas morais e patrimoniais (económicas) sobre as criações do espírito, expressas por quaisquer meios ou fixadas em quaisquer suportes, tangíveis ou intangíveis e são concedidos aos criadores de obras intelectuais.

A protecção dos direitos autorais foi uma das formas encontradas para evitar que grandes ideias e criações fossem descredibilizadas pela pirataria que, basicamente, se caracteriza pelo roubo de ideias em benefício próprio.

