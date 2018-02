Dia Mundial das Zonas Húmidas: ministro garante continuidade da política de conservação da natureza

Cidade da Praia, 02 Fev (Inforpress) – O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, garantiu hoje, na Cidade da Praia, que o Governo vai continuar a cumprir com a sua política de conservação da natureza que inclui, também, as zonas húmidas.

O ministro falava à imprensa, à margem de uma visita que efectuou com o presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, e o ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, aos bairros/zonas de risco e principais focos de mosquitos, nesta data que se comemora o Dia Mundial das Zonas Húmidas.

“Cabo Verde tem algumas zonas húmidas e vamos continuar com a política de conservação de natureza. As zonas humidade já fazem parte da Rede das Áreas Protegidas em Cabo Verde e enquanto Governo temos a nossa cota parte para fazer”, afirmou, lembrando que “há uma ligação muito forte entre a conservação da natureza e o desenvolvimento do turismo”.

O governante anunciou que está em curso um projecto de conservação da natureza através do turismo.

O tema internacional este ano para a comemoração da data é “Zonas Húmidas para um futuro urbano sustentável”, visando aumentar a consciência sobre o papel e o contributo das zonas húmidas para tornarem o ambiente das cidades sustentável, envolvendo decisores políticos, urbanistas e cidadãos na conservação destas importantes áreas.

Em Cabo Verde, as ilhas do Maio, Boa Vista, Santiago e Sal, são as que albergam as principais zonas húmidas, naturais e artificiais do país, que consistem em extensões de águas salgadas e costeiras.

A Convenção de Ramsar, adoptada a 02 de Fevereiro de 1971, destaca que as zonas húmidas são “extensões de marismas, pântanos e turfas, ou superfícies cobertas de água, sejam estas de regime natural ou artificial, permanentes ou temporárias, estagnadas ou correntes, doces, salobras ou salgadas, incluindo as extensões de água marinha, cuja profundidade em maré baixa não exceda os seis metros”.

É para marcar a data da adopção da referida convenção da cidade iraniana, Ramsar, assinada por Cabo Verde a 18 de Novembro de 2004 e ratificada um ano depois, que todos os anos, a 02 de Fevereiro, desde 1997, se comemora o Dia Mundial das Zonas Húmidas.

Segundo dados da Direcção Nacional do Ambiente (DNA), de entre as zonas húmidas no país, o Sal possui Pedra de Lume e Salinas de Santa Maria, a ilha de Santiago a Lagoa de Pedra Badejo, Município de Santa Cruz, que tem também as suas barragens, assim como as outras ilhas que recebem barragens.

A ilha da Boa Vista abarca Lagoa da Praia da Varandinha, Lagoa de Porto Ferreira, Lagoa de Curral Velho, Lagoa de Rabil, Lagoa de Cabeça Salina, Lagoa de João Barrosa e Lagoa de Boca Ribeira, enquanto a ilha do Maio tem Terras Salgadas e Salinas de Porto Inglês.

Conforme a DNA, as zonas húmidas, relevantes tanto pela ocorrência de espécies vegetais halófitas, como pela presença e reprodução de aves aquáticas e tartarugas marinhas, proporcionam “enormes” benefícios económicos, nomeadamente no abastecimento de água (quantidade e qualidade), pesca, agricultura (manutenção de lençóis freáticos e a retenção de nutrientes), biodiversidade, oportunidades de recreação e turismo, entre outros.

Em Cabo Verde, a DNA é a responsável pela implementação da Convenção de Ramsar, e tem desenvolvido parcerias para a sua implementação, nomeadamente com as delegações do Ministério da Agricultura e Ambiente, câmaras municipais, Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas (INDP), Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA), associações, entre outras.

A Convenção de Ramsar constitui um tratado intergovernamental que estabelece o quadro de acção nacional e cooperação internacional para a conservação e uso racional de zonas húmidas e seus recursos, sendo que o Dia Mundial das Zonas Húmidas tem como propósito, chamar a atenção para o uso sustentável dessas áreas.

