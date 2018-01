Dia da Liberdade e da Democracia assinalado com várias iniciativas em Santiago Norte

Assomada, 13 Jan (Inforpress) – O Dia da Liberdade e da Democracia assinala-se hoje em Santiago Norte, com várias iniciativas, como actividades culturais e desportivas, uma conferência formativa, uma palestra e sessão solene.

Em Santa Catarina, a autarquia que reconhece o dia 13 de Janeiro como “uma das datas mais importantes para Cabo Verde”, considera que o Dia da Liberdade e da Democracia “deve ser despartidarizado e entendido como “uma das grandes datas nacionais”, a par do 5 de Julho, Dia da Independência Nacional”.

Nesse sentido, vai levar a cabo actividades de rua viradas para crianças e jovens, a partir das 10:00, em que o bairro de São Bento será o palco das actividades desportivas que se prolongam durante o dia.

Street basket, andebol, mostra paralímpica, voleibol, corrida de patins e jogos tradicionais vão marcar a agenda desenhada pelo Pelouro da Juventude e Desporto.

Já das 14:00 às 18:00, a Praça Central de Assomada vai ser o palco das actividades desenhadas pelos pelouros do Desenvolvimento Social e da Cultura para os mais pequenos, com show musical, brincadeiras e concurso de dança, levando ao palco “O Papagaio e as Moranguitas”, e registando ainda a participação especial do mágico Ady.

Ainda em Santa Catarina para marcar a efeméride, a Juventude para a Democracia (JpD) local promove uma conferência formativa denominada “Contribuição dos partidos políticos no fortalecimento da liberdade e democracia em Santa Catarina: Abordagem Histórica”, divididos em dois painéis: “Enquadramento histórico no horizonte 75 a 90” e “Multipartidarismo e o papel dos jovens”.

O jurista Casimiro de Pina e o membro da Comissão Política Nacional (CNP) de Movimento para a Democracia (MpD) Francisco Tavares vão ser os oradores da conferência formativa.

Também em Calheta São Miguel a Assembleia Municipal, realiza uma sessão solene alusiva à data, a partir das 09:30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Miguel, que vai contar com intervenções dos líderes das bancadas do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e MpD, Alcides Tavares Furtado e Francisco Natalino Sanches, respectivamente.

Ainda vão intervir no acto os presidentes da Câmara e Assembleia Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes e Leocádia Baptista Gomes Furtado, respectivamente.

Ainda em São Miguel, às 12:00, a Comissão Política do MpD local realiza um encontro com os seus militantes, amigos e simpatizantes, seguido de uma palestra alusiva à data, no Centro Jovem de Ponta Verde.

O dia 13 de Janeiro é uma data representativa para Cabo Verde, já que foi o dia que foram realizadas as primeiras eleições multipartidárias no país, realizadas a 13 de Janeiro de 1991.

