Desenvolvimento do vale de Pico Leão é a nova aposta do presidente da Citi-Habitat

Cidade da Praia, 06 Fev (Inforpress) – A nova aposta do presidente da Citi-Habitat é agora um projecto de desenvolvimento integrado do Pico Leão, “o vale mais produtivo” do município da Ribeira Grande de Santiago.

Jacinto Santos, que falava à imprensa à margem do acto de transferência da gestão do Centro Cultural da Cidade Velha para a Câmara Municipal da Ribeira Grande, lembrou que o vale do Pico Leão é um dos grandes abastecedores do mercado da capital, atingindo semanalmente cerca de mil quilos de verduras.

Segundo ele, a grande dificuldade deste local prende-se com a falta de uma estrada, mas firmou ter já obtido garantias de que dentro de pouco tempo esta via viária vai ser uma realidade para Pico Leão que, recentemente, viu chegar também a energia eléctrica.

“Estamos apostados no desenvolvimento de uma cultura resiliente e adaptada às condições climáticas de Cabo Verde”, disse Jacinto Santos, acrescentando que o projecto tem em vista também o desenvolvimento do turismo rural de base solidária.

Neste momento, prossegue, já se investiu num projecto de arquitectura para um centro de transformação de produtos agro-pecuários, com vista a acrescentar valor à produção agrícola.

“Já temos também um circuito turístico definido, que passa valorização da caminhada por uma levada de quase 800 metros que existe na ribeira de Pico Leão”, precisou este activista social, acrescentando que os tradicionais trapiches movidos à força dos bois podem também funcionar como “factor de atracção turística na região”.

Para Jacinto Santos, Pico Leão tem grandes potencialidade e a titulo de curiosidade apontou que se está em presença de uma localidade onde o rendimento escolar das crianças é superior à média nacional.

“Queremos fazer com que a Cidade Velha viva da cultura, da pesca, da produção agrícola e do seu património”, conclui o presidente de uma das ONG mais antigas de cabo Verde.

