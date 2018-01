Descarrilamento de comboios em Itália faz três mortos e dez feridos graves

Milão, 25 Jan (Inforpress) – O descarrilamento hoje de manhã de um comboio regional em Milão causou três mortos e dez feridos graves, segundo um novo balanço dos serviços de emergência e autoridades locais.

O descarrilamento, cujas causas ainda não são conhecidas, ocorreu cerca das 07:00 (06:00 de Lisboa) nos arredores de Milão e provocou cerca de cem feridos ligeiros, segundo Cristina Corbetta, porta-voz dos serviços de emergência.

As equipas de socorro continuam no interior das carruagens para encontrar mais passageiros. Um dos vagões está deitado na linha.

Os feridos estão a ser assistidos num campo a dez metros do local do acidente, encontrando-se também três helicópteros para evacuar as vítimas.

De acordo com depoimentos recolhidos pelos meios de comunicação italianos, o comboio “começou a tremer fortemente, como se passasse por cima de pedras, depois houve uma travagem forte e o comboio descarrilou”.

O Ministério Público de Milão abriu um inquérito e, segundo relatos os média, os investigadores já estou a interrogar o maquinista do comboio.

O acidente ocorreu perto de Segrate, nos subúrbios a nordeste de Milão, uma das últimas paragens antes da chegada a Milão. Este comboio regional saiu de Cremona às 05:32 da manhã (04:32 em Lisboa) e a chegada estava prevista para as 07:24 (06:24 em Lisboa).

A maioria dos passageiros seguia para o trabalho, havendo também estudantes a bordo do comboio.

O comboio, composto por seis ou oito vagões, de acordo com a comunicação social, pertence à empresa regional Lombardia Trenord, de propriedade do grupo público Trenitalia e Ferrovie Nord Milano FNM, uma empresa ferroviária que opera principalmente no norte da península.

Por volta das 08:00 (07:00 em Lisboa), a Trenord informou os passageiros da interrupção do serviço devido a um “problema técnico num comboio”.

Inforpress/Lusa

