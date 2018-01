Desafios à regulação de produtos cosméticos em Cabo Verde é o tema da nova edição do boletim da ARFA

Cidade da Praia, 07 Jan (Inforpress) – “Os desafios à regulação de produtos cosméticos em Cabo Verde” é o tema da nova edição do boletim da Agência de Regulação e Supervisão de Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA), que aborda especificamente esta matéria.

O boletim explica que o vazio legal existente em Cabo Verde até 2016, no que tange ao sector dos produtos cosméticos, facilitou a colocação no mercado de produtos que não ofereciam garantias de qualidade e segurança, com prejuízo para a saúde pública e direitos dos consumidores.

Face à situação, as autoridades assumiram com um dos grandes desafios a implementação e o cumprimento das normas sobre o sector dos produtos cosméticos recentemente instituídas em Cabo Verde.

Para colmatar o vazio legal neste sector, o governo aprovou o Decreto-Lei nº 21/2016, de 31 de Março, que diz que a colocação de produtos cosméticos no mercado requer a existência de uma pessoa responsável, singular ou colectiva, estabelecida em território nacional, que tem o dever de comunicar à ARFA a sua actividade, proceder ao registo dos produtos que comercializa e implementar medidas e procedimentos para garantir a segurança dos produtos, quer seja fabricante ou importador.

Visando garantir a qualidade e a segurança dos produtos cosméticos, o regime jurídico aplicável aos produtos cosméticos (RJAPC) impõe requisitos mínimos quanto ao fabrico, colocação no mercado e vigilância dos produtos cosméticos, especificamente no que respeita à sua composição, apresentação, rotulagem, instruções de utilização ou de eliminação e menções publicitárias.

Segundo a publicação, a intervenção da autoridade competente e de todos os intervenientes do sector (operadores, profissionais de saúde, utilizadores profissionais e consumidores) é essencial para reverter o cenário existente, num país em que a maioria dos produtos cosméticos disponíveis provém de países estrangeiros e é introduzida no mercado através da actividade de importação.

Em termos de fabrico de produtos cosméticos a nível nacional, o boletim diz que, apesar de incipiente, tem contado com um crescente desenvolvimento, principalmente da vertente artesanal.

A colocação de produtos cosméticos no mercado é realizada, em larga escala, por grandes empresas dedicadas ao comércio por grosso, através da importação e subsequente fornecimento aos distribuidores locais, informa o boletim.

“Uma significativa distribuição” destes produtos, verifica-se através de farmácias e de estabelecimentos comerciais dedicados ao comércio a retalho, revela o boletim da ARFA.

De acordo com a ARFA, estudos indicam que mais de metade dos efeitos indesejáveis provocados pelos produtos cosméticos estão associados à sua má utilização.

Neste momento, no âmbito da política de protecção da saúde pública, a ARFA tem disponibilizado aos consumidores e operadores conteúdos educativos que proporcionam um maior conhecimento e clareza de informações sobre os produtos cosméticos, permitindo, por um lado, a realização de escolhas conscientes e acertadas pelos consumidores e, por outro, o respeito pelas normas de garantia da qualidade e segurança pelos operadores, lê-se no boletim.

Os produtos cosméticos são também produtos de saúde, na medida em que proporcionam o bem-estar das pessoas e a melhoria da sua qualidade de vida, englobando os produtos de higiene corporal, como sabonetes, geles de banho, champôs, desodorizantes, pastas dentífricas e os produtos de beleza, como tintas capilares, vernizes e maquilhagem.

A autoridade competente para a regulação do mercado nacional de produtos cosméticos é a ARFA, à qual incumbe verificar o cumprimento da legislação aplicável através da verificação prévia da conformidade dos produtos cosméticos colocados no mercado, da supervisão do mercado, da vigilância dos produtos e da regulamentação dos aspectos necessários ao cumprimento da lei.

JL/JMV

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...