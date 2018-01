Delegados da Região Santiago Sul do PAICV reunidos na Praia para eleger novos órgãos directivos

Cidade da Praia, 14 Jan (Inforpress) – Os delegados da Região Santiago Sul do PAICV encontram-se reunidos, na Cidade da Praia, em assembleia regional, para eleger novos corpos directivos da Mesa da Assembleia e Comissão de Jurisdição e Fiscalização.

No encontro, em que participam cerca de 200 delegados da Região Santiago Sul, segundo o representante do partido Florenço Varela, vai-se ainda aprovar a Estratégia Política e do Orçamento anual do partido na Região Sul.

“A assembleia vai eleger os órgãos para completar as estruturas regionais, entre eles a Mesa, que é comporta por três pessoas, a Comissão de Jurisdição e Fiscalização, composta por cinco pessoas e o Secretariado Regional, que é o órgão executivo das políticas do partido a nível da região”, disse, em declarações à imprensa.

A assembleia regional, que decorre o sob o lema “Trabalhar para Vencer”, informou Florenço Varela, tem uma única lista com o candidato Fernando Moeda para dirigir e presidir a mesa da assembleia, Bertalino Moreira para o vice-presidente e uma mulher no secretariado.

“Nestas eleições buscamos o equilíbrio da integração das regiões e a participação feminina para cumprir com a integração género. Essa assembleia vai provar ainda o principal os principais meios de gestão do partido”, explicou.

Nesta assembleia regional marcou presença a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, que admitiu a existência de “muitos desafios” para a região na presente conjuntura.

“Esses desafios implicam o reforço das estruturas regionais e locais do partido, razão porque queremos, também, reforçar as estruturas para podermos ter maior capacidade de fazer o nosso trabalho”, afirmou.

Os trabalhos a serem realizados, segundo a líder do PAICV, incluem a fiscalização em matérias importantes e de competência dos municípios nos sectores da educação, saúde, juventude, desenvolvimento rural, saneamento básico, promoção social, assim como a apresentação de propostas alternativas visando melhorar as condições de vida das populações.

No encontro estão representados os primeiros secretários dos Sectores, delegados dos Sectores, representantes da Juventude do PAICV (JPAI), deputados nacionais e municipais, representantes da Federação das Mulheres do PAICV (FMPAI), secretários coordenadores dos grupos de base e membros dos órgãos nacionais do partido inscritos na região.

PC/CP

Inforpress/Fim

