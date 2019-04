Delegação do Ministério da Educação organiza gala em homenagem aos professores reformados

Cidade da Praia, 22 Abr (Inforpress) – A delegação escolar do Concelho da Praia organiza hoje, na Assembleia Nacional, uma gala de homenagem aos professores que entraram para a reforma no último ano, informou à Inforpress o delegado, Adriano Moreno.

Conforme disse aquela fonte, o evento acontece no âmbito das comemorações do Dia do Professor Cabo-verdiano, que se comemora na terça-feira, 23 de Abril.

“Vamos entregar um troféu a estes professores. Igualmente, vamos aproveitar para reconhecer o trabalho que os parceiros e amigos da educação têm feito no Concelho da Praia”, afirmou o delegado.

Os homenageados são, de acordo com a mesma fonte, 27 professores que foram para a reforma no intervalo Abril de 2018 e Abril 2019.

A gala contará, conforme fez saber Adriano Moreno, com actuações de artistas como Princezito, Fattú Djakité, Ineida Moniz, Mon Na Roda e ADEVIC.

Aproveitando a efeméride, o delegado do Ministério da Educação na Praia aproveitou as antenas da Inforpress para deixar “uma mensagem de reconhecimento ao trabalho que os professores têm feito no concelho em prol do desenvolvimento da educação em Cabo Verde”.

Quanto aos desafios, Adriano Moreno disse que estes existem “com certeza”, a começar por tornar as escolas em espaços “cada vez mais atractivos”, continuando com as reformas que estão em curso, nomeadamente o plano estratégico da educação, que, segundo defendeu, os responsáveis pela educação esperam que virá trazer “grandes melhorias” no sistema do ensino cabo-verdiano.

Outra preocupação apontada pela mesma fonte tem a ver com a participação de pais e encarregados em acções das escolas.

“Mas não estamos parados em relação a isso. Temos feito, através do portal Porton di Nos Ilha, no âmbito do programa de integração e gestão escolar, com que os pais tenham contacto com as escolas diariamente”, acrescentou.

Além desta gala de hoje à noite, que será seguida de um baile “Canequinha”, aqui na Praia estão agendadas, para o próximo dia 27, um convívio entre professores, denominado de “Lembra Tempo”.

GSF/JMV

Inforpress/Fim