Delegação do Fórum Macau visita a Cabo Verde TradeInvest no âmbito da preparação da Conferência Ministerial de 2020 (c/áudio)

Cidade da Praia, 22 Abr. (Inforpress) – Uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum Macau encontra-se reunida nesta cidade com a administração da Cabo Verde TradeInvest para aprofundar a cooperação, proceder ao balanço das relações China-Cabo Verde e preparar-se para a Conferência Ministerial do Fórum Macau’2020.

A delegação chinesa é chefiada pelo director do Comércio da China, Sun Tong, que enalteceu, em declarações à Inforpress, a importância desta visita para as relações comerciais entre os países, porquanto tem a missão primordial de partilhar sugestões e recolher subsídios sobre a VI Conferência Ministerial que Macau vai acolher em 2020, para a aprovação do Plano de Acção para o triénio, 2020/2023.

Sun Tong afiançou que pretende recolher informações sobre os objectivos de Cabo Verde no que concerne à sua política de promoção para a cooperação no âmbito do Fórum Macau entre os dois países, tendo manifestado a sua satisfação pelo desenvolvimento económico do arquipélago.

Já a presidente da Cabo Verde TradeInvest, Ana Barber, apontou o reforço da cooperação económica/empresarial, as novas parcerias entre o sector privado, de forma a atrair as empresas chinesas para o aumento dos seus investimentos no arquipélago nos sectores considerados chave, bem como o novo mercado do produto “Made in Cabo Verde”, como pontos chave deste encontro.

Ana Barber disse que a CV TradeInvest está a trabalhar no sentido de dar a conhecer Cabo Verde ao mundo, alegando que todo o trabalho “excepcional” que tem estado a ser incrementado, terá de passar pela promoção do próprio país e que a China poderá ser determinante para que as empresas cabo-verdianas possam tirar proveito das oportunidades de negócios.

Relativamente aos sectores chaves para o país, enumerou a economia azul, a indústria, serviços e o aumento da expansão e importação dos produtos e serviços nacionais, como sendo áreas que poderão beneficiar de parcerias novas, em busca do acesso ao financiamento, bem como a vinda de novas empresas chinesas para operar no país.

A mesma fonte destacou também a solidez da relação bilateral entre Cabo Verde e China, pelo que considerou “muito importante” esta visita do director do Comércio da China, como sendo um sinal claro de que, “realmente, Cabo Verde está a dar passos largos e objectivos”, visando marcar a sua posição a nível internacional e na conquista do espaço comercial internacional.

No ano passado, o Fórum Macau iniciou um ciclo de visitas oficiais ao arquipélago tendo efectuado encontros regulares com as instituições parceiras de todos os Países de Língua Portuguesa.

Após a visita a Cabo Verde, a delegação segue para Lisboa, onde vai dar continuidade aos encontros.

Esta delegação do Secretariado Permanente do Fórum Macau permanece no país até terça-feira, 23, no quadro do aprofundamento das relações de cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

