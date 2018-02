Cruz Vermelha de Cabo Verde quer viabilizar e reforçar a sua intervenção a nível africano -presidente

Cidade da Praia, 05 Fev (Inforpress) – O presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV), Arlindo Carvalho disse hoje que a sua instituição quer viabilizar e reforçar a intervenção das suas estruturas e do Crescente Vermelho a nível africano.

O responsável que falava aos jornalistas no âmbito dos trabalhos da assembleia geral ordinária do grupo “Sahel Plus” e a mesa redonda sobre “Accès Plus Sur” do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que decorre na Cidade da Praia, nos dias 05 e 06 desde mês, garantiu que a CVCV já apresentou à Federação Internacional das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) da África, o projecto de estratégia de intervenção no domínio da catástrofe e da segurança alimentar.

“A nossa intenção é viabilizar e reforçar a intervenção das estruturas da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho a nível africano”, sublinhou frisando que um dos maiores problemas nesta região africana está relacionada com os conflitos armados, deslocados de guerra, pobreza, emigração ou seja um conjunto de questões que tem a ver com a realidade africana na sua vertente desfavorável.

No seu ponto de vista, é necessário reforçar as capacidades e o poder de intervenção das sociedades nacionais africanas, mobilizar recursos matérias, humanos e financeiros e a resiliência em termos de segurança alimentar das populações africanas.

“A par das grandes questões do desenvolvimento do país, em acumulação com os recentes acontecimentos, a Cruz Vermelha tem feito esforços para que enquanto auxiliar dos poderes públicos a sociedade venha a corresponder ao desejado, lamentamos apenas as nossas limitações em termos de recursos”, precisou.

Arlindo Carvalho disse esperar que o encontro que decorre na Cidade da Praia possa contribuir para o aprofundamento da reflexão sobre temas relacionados com catástrofes, situação de emergência, resiliência e da segurança alimentar que afectam esta região e requer respostas.

Durante os dois dias, (05 e 06) de trabalhos, os representantes de Burkina Faso, Cabo Verde, Gâmbia, Guiné Bissau, Mali, Mauritânia, Níger, Senegal, Tchade e Gâmbia vão analisar e avaliar a situação da segurança alimentar e das catástrofes nesta região africana.

A cerimónia de abertura foi presidida pelo ministro de Estado, da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire e contou com a presença do vice-presidente da Federação Internacional das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) da África, o chefe do escritório do cluster SAHEL/Dakar da FICV, o responsável regional do Comité Internacional da Cruz Vermelha, e o presidente do SAHEL PLUS.

