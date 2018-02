Cruz Vermelha de Cabo Verde eleita para presidência da Assembleia Geral do Grupo “Sahel Plus”

Cidade da Praia, 08 Fev (Inforpress) – A Cruz Vermelha de Cabo Verde(CVCV) assumiu a presidência do Grupo “Sahel Plus” para os próximos dois anos, informou hoje o presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo de Carvalho.

A eleição dos órgãos directivos aconteceu durante a Assembleia Geral ordinária do Grupo «Sahel Plus», que teve lugar na Cidade da Praia, durante os dias 05 e 06, e que culminou com a II Mesa Redonda do Comité Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho Internacional (CICV) sobre «O acesso mais seguro».

No encerramento desses dois eventos, Arlindo de Carvalho disse à Inforpress que agora vão ter de conhecer todo o ambiente do “cluster” Sahel para, a partir de ali, traçar as novas metas com bases nas recomendações definidas na assembleia.

“Vamos ter que trabalhar, seguramente, com todas as questões que tem a ver com a segurança alimentar, com a resiliência e a imigração, fazendo ponte com a política dos Governos, com os movimentos internacionais existentes e com as estruturas internacionais e regionais”, indicou.

Uma das recomendações apontou, é a criação de uma plataforma de comunicação das estruturas internacionais e regionais para que juntos possam congregar valores e trabalhar para as diferentes áreas relacionadas com a segurança alimentar, com a resiliência e a imigração.

Os 10 países da África, que pertencem a zona de Sahel, segundo Arlindo de Carvalho, estão afectados com a situação de seca, da segurança alimentar e da imigração, e perante essas situações, os voluntários da Cruz Vermelha têm uma “grande responsabilidade” na ajuda humanitária.

Em relação a mesa redonda do Comité Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho Internacional sobre «O acesso mais seguro», que teve lugar durante os dias 07 e 08, na Cidade da Praia, informou que foi um momento de reflectir sobre as ferramentas, os direitos, os mecanismos e as formas de actuação dos voluntários e profissionais da Cruz Vermelha, no âmbito de uma catástrofe e conflitos.

A Cruz Vermelha, no quadro dos tratados internacionais, tem responsabilidade em matéria de assistência humanitária e, essa assistência, para se chegar às pessoas tem que ser protegida, processo que, segundo Arlindo de Carvalho, implica que a instituição adopte um conjunto de medidas de natureza jurídica, administrativa, económica e operacional.

No final, disse, chegou-se a conclusão de que há alguns aspectos que devem ser melhorados para que os voluntários tenham segurança na sua assistência, sobretudo a parte operacional, administrativa e dos recursos financeiros, que devem ser mobilizados neste quadro.

Nos conflitos, as vidas dos voluntários e profissionais da Cruz Vermelha não têm sido poupadas, por isso, a instituição defende que um dos aspectos a ser repensado são os procedimentos no que diz respeito a relação entre a Cruz Vermelha e as partes em conflito e os procedimentos que têm a ver com a própria intervenção dos voluntários e a plataforma de comunicação de supervisão e seguimento das acções no campo humanitário.

O acto de encerramento dessas duas actividades foi presidido pela presidente da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, a deputada Joana Rosa, em representação do Parlamento cabo-verdiano.

