Crónica de São Vicente: Mindelo/ 139 anos, 139 discursos de amor

Mindelo, 14 Abr (Inforpress) – Discursos de amor não matam, antes pelo contrário, porque senão Mindelo morria hoje, de tantos que foram os de hoje, vindos do ministro da Administração Interna, do presidente da câmara, da presidente da assembleia municipal e de presidentes de câmaras portuguesas amigas.

Nos 139 anos de elevação do Mindelo à categoria de cidade, no já longínquo ano de 1879, veio à cidade muita gente, de Portugal e de Cabo Verde, e na agenda esteve a saúde, com a assinatura de protocolos entre Cabo Verde e a OMS para promover municípios saudáveis.

Na tradicional cerimónia solene, este ano presidida pelo ministro Paulo Rocha, que momentos antes, à entrada do edifício da câmara municipal entregou duas viaturas de combate a incêndio à protecção civil, o governante afirmou que o dia é para a gente olhar para o futuro e de celebração de uma “cidade inclusiva e saudável”.

A descentralização e a regionalização constaram dos discursos dos intervenientes de hoje, o autarca do Mindelo Augusto Neves, o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Manuel de Pina, e mesmo de autarca portugueses de Setúbal, Viseu e de Seixal, bem como de responsáveis do Instituto de Saúde Pública Ricardo Jorge, apostados no alargamento da rede de cidades saudáveis, existente há 20 anos.

AT/JMV

Inforpress/fim