Convénio de cooperação é um novo marco institucional no relacionamento com o Estado – presidente Plataforma ONG

Cidade da Praia, 31 Jan (Inforpress) – O presidente da Plataforma das Organizações Não Governamentais (ONG), Jacinto Santos, afirmou hoje que a assinatura do convénio de cooperação com o Governo representa um novo marco institucional no relacionamento com o Estado.

A afirmação foi feita em declarações à imprensa na Cidade da Praia, no âmbito da assinatura do convénio de cooperação entre o Ministério da Família e Inclusão Social, representada pela ministra Maritza Rosabal, e a Plataforma das ONG, através do seu presidente Jacinto Santos.

O Governo pretende com a assinatura do referido documento, fortalecer as relações com as organizações da sociedade civil, como as associações comunitárias de desenvolvimento, Organizações Não-Governamentais e outras formas de associação da sociedade civil sem fins lucrativos, que prossigam fins sociais e de desenvolvimento local e regional.

Ao mesmo tempo, o convénio visa estreitar o relacionamento entre as Organizações Não Governamentais, a administração central e as autarquias locais, promover a transparência e a boa governação na gestão da coisa pública, a nível local, assim como estimular a cidadania e consolidar a democracia e a descentralização.

“Esta parceria representa um novo marco institucional no relacionamento entre o Estado, através do Governo, e as organizações da sociedade civil, através da Plataforma das ONG”, afirmou Jacinto Santos, acrescentando que reconhecem o trabalho que as ONG têm feito para participar na governação global do país.

Entretanto, está ciente de que “há muita desconfiança e interrogação” sobre o modo como as associações funcionam, nomeadamente na questão da transparência, da prestação de contas, da sua função no reforço da cidadania e no desenvolvimento económico, motivo para que a plataforma acredita ser necessária um quadro institucional que lhe permita, também, internamente, um processo de auto-regulação.

Segundo ele, a Plataforma das ONG quer dar o seu contributo na governação, “disciplinando a casa”, para poder “ter moral” para exigir, criticar e reivindicar” e elevar a acção não governamental a “um outro patamar”, resultando em impactos visíveis na transformação local e económica, sobretudo dos grupos sociais que mais precisam.

Jacinto Santos justificou que é para alcançar esse objectivo que assinou o convénio de hoje, “rompendo com muitas práticas que já não se adequam” às novas exigências, porque as organizações da sociedade civil devem ser “mais transparentes”, por isso, garantiu que a direcção da plataforma vai ser “rigorosa” na definição de condições de acesso aos recursos públicos por parte dos associados.

Por sua vez, a ministra Maritza Rosabal explicou que através do protocolo, para além de estabelecer novos marcos de relacionamento, vão ser regulamentados as competências que neste momento pertencem ao Governo e que de certa maneira devem ser transferidas para a Plataforma das ONG, como forma de seguir os trabalhos realizados no terreno e transferir de forma mais transparentes as verbas paras as organizações da sociedade civil.

Conforme a ministra, o Orçamento de Estado para este ano “aumentou substancialmente” a verba destinada às associações, o que faz com que aumenta também a responsabilidade e a necessidade de seguimento para que os mecanismos sejam “mais transparentes”.

“Temos 50 mil contos destinados à assinatura de contratos de programas com as associações de cariz geral, e temos verbas específicas para a área das associações de deficientes, ou seja, verbas destinadas ao funcionamento dessas associações e verbas para apoiar outras actividades que as mesmas possam realizar”, esclareceu.

Para fazer a articulação entre a Plataforma das ONG e o Governo, foi empossada uma comissão formada por elementos da Plataforma e do Ministério da Família e Inclusão Social.

O acto da assinatura do protocolo contou com a presença do ministro de Estado e Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire e serviu para a tomada de possa da nova secretária executiva da Plataforma das ONG, Dirce Varela.

