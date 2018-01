Consolidação das sessões do parlamento infantil constitui um dos desafios das Aldeias Infantis SOS para 2018

Cidade da Praia, 11 Jan (Inforpress) – A consolidação da realização das sessões do parlamento infantil a nível local e nacional constitui um dos principais desafios das Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde para 2018, disse hoje, na Praia, o seu director nacional, Dionísio Pereira.

Em declarações à imprensa à saída de uma audiência com o presidente da Assembleia Nacional (AN), Jorge Santos, o responsável máximo das Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde informou que a organização pretende igualmente, durante 2018, “levar a bom termo” o mecanismo de denuncia e da acção urgente, a partir de casos identificados de violação de direitos das crianças, fazendo recurso às tecnologias de informação e comunicação (TIC).

“Portanto, sem que estejamos em todos os cantos do país, mas mediante os recursos as novas tecnologias podemos receber as denúncias e fazer o devido encaminhamento e seguimento de todo processo”, salientou Dionísio Pereira.

As Aldeias Infantis SOS Cabo Verde o Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação (NOSI) assinaram em 2017 um protocolo que visa permitir esta organização utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação para informar e educar crianças e famílias.

Na ocasião, Dionísio Pereira disse que as novas TIC vão ser também utilizadas no mecanismo de denúncias, com vista a se agir com “maior celeridade possível” e a menos custos.

“Vamos igualmente ter de criar condições em 2018 para que a juventude das Aldeias SOS e todos quantos lidam com a nossa organização, enquanto grupo-alvo e todos quantos passem pela casa SOS tenham garantias de meios de subsistência no momento de desvinculação da organização”, prometera Dionísio Pereira.

O orçamento das Aldeias Infantis SOS Cabo Verde ascende 1.5 milhões de dólares (cerca de 140 mil contos) anualmente para cobrir todo o funcionamento da organização, disse o director nacional.

“O grosso do orçamento vem do exterior, apenas 15% é assegurado pelos meios mobilizados no país”, informou o gestor desta organização, que manifestou o seu optimismo, em relação ao aumento de números de padrinho para o reforço da verba orçamental.

“Estamos em crer que com o aumento de números de padrinhos e de parceiros nacionais ao nível empresarial e o reforço da colaboração também com entidades públicas, nomeadamente o governo que já prometeu subsidiar o nosso trabalho numa base regular que ainda não é prática, acreditamos poder estar em condições de reforçar a nossa intervenção e funcionar com alguma estabilidade e previsibilidade orçamental”, frisou Dionísio Pereira.

Em termos e alojamento directos, as Aldeias SOS Cabo Verde conta com neste momento com 130 crianças em regime de permanência, mas segundo o director nacional tem “uma quantidade que ultrapassa as 500 crianças”, quando considerada as comunidades onde a organização faz intervenções no quadro do reforço das famílias.

Durante o encontro o director nacional das Aldeias SOS de Cabo Verde fez também “um breve balanço” das actividades durante 2017 e a entrega da mais recente publicação da organização denominada de “Factos e Feitos, uma espécie de relatório das principais acções desenvolvidas” pela instituição.

A vontade de estreitamento de relações com Assembleia Nacional através de um acordo formalmente estabelecido, também um dos temas da conversa com o presidente da Assembleia Nacional.

O director nacional agradeceu também o apoio da “Casa Parlamentar” na realização do Parlamento Infantil, em Novembro de 2017, na Cidade da Praia e informou o presidente da Assembleia Nacional sobre alguns encontros internacionais que as Aldeias SOS vão acolher em 2018 em Cabo Verde, mas que ficaram por anunciar posteriormente.

