Conferência Episcopal quer que a Igreja continue a assumir o seu papel profético em favor da humanidade na CEDEAO

Cidade da Praia, 27 Jan (Inforpress) – O presidente da Conferência Episcopal da CEDEAO considera de “primordial importância” a igreja continuar a assumir, com coragem, o seu papel profético em favor da humanidade sofredora, numa região marcada por um grande dinamismo apostólico.

O arcebispo nigeriano Ignatius Kaigama fez estas chamada de atenção durante a conferência dos bispos da região, que decorre no Seminário São José (cidade da Praia), onde chamou a atenção para “nunca perder de vista esta missão essencial de educar as consciências por amor à verdade e as exigências da justiça e responder de forma prática às necessidades das populações mais vulneráveis”.

Para Ignatius Kaigama, estas prioridades passam por um trabalho organizado e de qualidade, ao serviço do desenvolvimento humano integral, de forma a fortalecer a missão de pacificadores, enquanto agentes de reconciliação, mensageiros de justiça e agentes de desenvolvimento nos respectivos países.

“Nesse espírito, continuemos a trabalhar juntos para uma Conferência mais unida e mais forte e o serviço da igreja e dos pobres”, afirmou o presbítero, que alerta para a necessidade de criar uma estrutura regional para prevenção, mediação, resolução e transformação dos conflitos na região.

Sugeriu a criação de um escritório de ligação regional para colaborar com a Comissão e instituições relevantes, no sentido de remediar alguns dos problemas, especialmente no que se refere ao desemprego juvenil, numa região onde 65 por cento da sua população é composta por jovens.

Ignatius Kaigama lamentou o facto de “a maioria estar desempregada e, portanto, altamente exposta ao tráfico de pessoas, abuso de drogas, violência e que acaba nas migrações forçadas”.

“Transições políticas tumultuadas com seu corolário de instabilidade, perigo de desemprego juvenil que resulta em migração que transformou o deserto do Saara e o Mediterrâneo em cemitérios e a intolerância religiosa que se transformou em extremismo e terrorismo”, foram apontados por este presbítero como outras dos grandes desafios desta região.

Fez saber que todos estes desafios foram apresentados pelo Conselho Presidencial ao presidente cessante da Libéria, Ellen Johsons, enquanto presidência dos Chefes de Estado da CEDEAO, ao mesmo tempo que criticou o facto de pastores nômadas serem frequentemente associados a actos de estupro, assassinato, destruição de fazendas, abduções e conflitos.

Ao governo cabo-verdiano exprimiu “profunda e sincera gratidão” pelo modo como o país vem granjeando respeito pela sua democracia, realçando que a comunidade episcopal na África Ocidental está a trabalhar para o mesmo objetivo, isto é, o bem do povo, especialmente os menos afortunado.

