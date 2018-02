Concurso “Voice One”: inscrições para concurso musical que quer revelar talentos da música cabo-verdiana arrancaram hoje

Cidade da Praia, 01 Fev (Inforpress) – As inscrições para a primeira edição do concurso musical “Voice One” arrancaram hoje e vão até o dia 20, tendo como objectivo a revelação de talentos da música cabo-verdiana.

Criado pela produtora “Prisma Vídeo”, a apresentação pública do concurso aconteceu hoje na Cidade da Praia, tendo a organização revelado que o mesmo vai ter um grupo de jurados formado por quatro pessoas, que vão avaliar os candidatos através de um “casting” no final do período de inscrições.

“Voice One é um concurso musical, mas queremos vê-lo como um TV Show, ou seja, um show de entretenimento. Vai ser um concurso diferente, porque vai ser 100% jovem e os concorrentes vão ter total domínio da sua actuação”, explicou Belomy Xavier, da “Prisma Vídeos”.

Segundo Belomy Xavier, com o lema do concurso “Voice One: faz o seu próprio show”, a finalidade de Voice One é que os concorrentes possam desafiar-se a si mesmos, explicando que as galas do programa de entretenimento vão decorrer entre o Auditório Nacional Jorge Barbosa e Assembleia Nacional a partir do mês de Março.

Belomy Xavier fez saber que, embora sendo realizado na Cidade da Praia, o concurso vai ser a nível nacional, mas que a produção vai escolher os concorrentes para o programa através de um vídeo de dois minutos que têm de enviar, sendo que a criatividade será um ponto essencial para a escolha dos concorrentes.

Entretanto, terminada a fase das inscrições, a produção do programa vai escolher os 20 melhores vídeos que seguirão para a fase de casting para a avaliação pelos elementos do júri, entre eles o músico Khaly Angel e o dançarino Mano Preto, do Raiz de Polon, que vão escolher os dez melhores para a fase das galas de eliminação.

O programa tem a duração de um mês e as galas acontecem aos domingos, sendo que em cada programa serão nomeados três concorrentes que o público terá de votar e salvar um dos três.

O programa vai ser transmitido online na página oficial da “Prisma Vídeo”, mas neste momento estão a decorrer negociações com a Televisão de Cabo Verde (TCV) para que seja transmitido também em canal aberto.

Orçado em seis mil contos, o programa tem como um dos prémios um contrato de um ano com a produtora Harmonia, uma das parceiras, juntamente com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

