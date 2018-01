Comité Olímpico Cabo-verdiano promove curso de administração desportiva

Cidade da Praia, 26 Jan (Inforpress) – O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) realiza de 29 do corrente a 03 de Fevereiro, uma série de actividades programadas para este ano, com destaque para o curso de Administração Desportiva e um encontro de directores técnicos nacionais desportivos.

O curso de Administração Desportiva realiza-se na sede do Comité Olímpico, durante todo o dia, e tem como foco jovens e agentes desportivos de todas as ilhas do país, que estarão vocacionados na criação de clubes olímpicos e enquadrados no Programa de Educação dos Valores Olímpicos (OVEP) do Comité Olímpico Internacional e da Plataforma Desporto para a Vida.

O propósito desta formação é fornecer aos participantes, ferramentas de forma a gerir e administrar instituições desportivas, mas também trabalhar na melhor forma de transmissão dos valores olímpicos às suas comunidades.

Enquadrado neste curso terá lugar uma palestra aberta ao público a 31 do corrente pelas 18:00, no auditório do Instituto Universitário de Educação (IUE), sobre a temática “Financiamento no Desporto”.

Já o encontro de diretores-técnicos nacionais desportivos terá lugar no ginásio EFIT, no Palmarejo, de 29 janeiro a 02 de fevereiro, com o propósito de criar uma ferramenta multidisciplinar que possa vir de auxílio aos próprios directores, na preparação e planeamento das participações cabo-verdianas em campeonatos internacionais, Jogos da Juventude Africana (Argélia) e Jogos Olímpicos da Juventude (Buenos Aires).

Segundo a programação do COC, neste encontro serão abordadas temáticas várias, como a psicologia do desporto, identificação de talentos desportivos e fisioterapia – prevenção e tratamento de lesões, treinos de força e potência.

